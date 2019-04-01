"الزراعة" حزمة إجراءات مع بداية تزهير أشجار الجوافة لزيادة الإنتاج

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات والتوصيات الفنية حول طرق وتسميد أشجار الجوافة لزيادة الإنتاج سواء فى المعروض بالأسواق المحلية أو التصدير خلال الفترة الحالية خاصة مع بدء تزهير الأشجار .

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم الممارسات الجيدة فى متابعة أشجار الجوافة لزيادة إنتاج المحصول، استكمال غرس الشتلات بالأراضى الجديدة مع العناية بالرى على فترات متقاربة، بالإضافة إلى الاهتمام بالرى وخاصة الأشجار مبكرة التزهير حيث يؤدى العطش إلى تساقط الأزهار قبل العقد.

وأضاف تقرير المحاصيل البستانية، أن من أهم طرق التسميد والرى لأشجار الجوافة خلال الفترة الحالية، التسميد فى حالة الأراضى التى تروى بالغمر يضاف من 100 : 150 كجم سلفات نشادر للفدان، بالإضافة إلى التسميد في حالة الأراضي التى تروى بالتنقيط يتم الأتى، الرية الأولي 3 كجم نترات كالسيوم للفدان ، الثانية 3كجم سلفات نشادر للفدان ، والرى الثالثة 2 لتر حامض نتريك للفدان ، الرية الرابعة 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان .