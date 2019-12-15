السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تحدث من قبل عن أوضاع سوريا وليبيا والعراق قبل 6 سنوات، وأكدت أن أوروبا ستضرر كثيرا من العناصر التى ستعود بعد انتهاء مهماتها فى سوريا، مضيفا: "دلوقتى بنشوف الكلام ده فى أوروبا وعندهم مشكلة بين قوانينها ومبادئها من ناحية ومصالحها من ناحية أخرى، حيث أن قوانينها ومبادئها أنها تستقبل العائدين من سوريا، وعلى العكس مصالحهم تمنع استقبال هؤلاء العناصر".

وأضاف الرئيس السيسى خلال مداخلته فى جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، أنه يجب أن يكون هناك موقف حازم تجاه الدول التى تدعم الإرهاب، مشددا على أن مصالح الدول هى الغالب لمسار سياستنا وبالتالى لابد من مواجهة هذه الدول.

وتابع الرئيس السيسى: "المخاطر التى تترتب على هذه الظاهرة سوف تؤدى إلى إيذاء العالم كله ومن الضرورى الوقوف أمام الدول التى تدعم الإرهاب وتستخدمه أداة لتحقيق مصالحها وأهدافها".