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الرئيس السيسى بمنتدى الشباب: الإرهاب صناعة شيطانية لمنع تقدم الإنسان

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:29 ص
الرئيس السيسى بمنتدى الشباب: الإرهاب صناعة شيطانية لمنع تقدم الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الهدف من إقامة منتدى شباب العالم، هو الحوار والتنوع الفكرى للموضوع الواحد.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلته فى جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" ضمن فعاليات منتدى الشباب، أن الإرهاب صناعة شيطانية تستخدم أدواتها فى الإنسان وتقدمه، موضحا أن الجريمة المنظمة تدخل تحت ساتر الإرهاب. 

وأوضح الرئيس السيسى، أن الإرهاب أصبح غطاء لكثير من الأهداف للدول التى ترغب فى تحقيقها، مشددا على أن أخطر ما فى الإرهاب هو استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية.

 


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الارهاب

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