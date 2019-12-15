الرئيس السيسى: يجب مساعدة الدول التى تعانى من الإرهاب لمواجهة الظاهرة

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا يجب ترك دول الساحل والصحراء فى أفريقيا وحدها لمواجهة الإرهاب بقدرات اقتصادية وأمنية لا تستطيع المواجهة.

وتابع الرئيس خلال كلمته فى جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، إلى أنه من الطبيعى أن ينتج عن هذه ضعف المواجهة ظاهرة النزوح وضعف التنمية فى القارة الأفريقية، حتى يصل الأمر إلى أن نرى دولة إرهاب مثل ما حدث مع تنظيم داعش فى سوريا والعراق.

وأضاف الرئيس السيسى: يجب التكاتف مع الدول التى تواجه الإرهاب ونساعدها لمواجهة هذه الظاهرة التى تنمو ولا تقل، مشددا على ضرورة الانتباه لهذه الأمر.