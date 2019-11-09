موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

كشف جهاز الإحصاء أن معدل التضخم السنوى واصل تراجعه خلال شهر أكتوبر 2019، ليسجل 2.4% مقابل 4.3% فى سبتمبر الماضى.

CNN تقارن "دروب سيناء" بالأشهر فى العالم: مغامرة وسط طبيعة غير مكتشفة

سلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على دروب سيناء الفريدة، وكيف أصبحت تمثل تحديا جديدا يسعى محبو المغامرة إلى اكتشافه، وقارنت تلك المسارات بتلك الشهيرة مثل درب "كامينو دو سانتياجو" فى إسبانيا وحتى أجزاء من ممر جبال الأبالاش الشاسعة فى الولايات المتحدة.

صور.. راعى كنيسة الغردقة يطلق مبادرة "أعيادنا واحدة" ويوزع حلوى المولد

أطلق القمص يؤانس أديب راعى كنيسة القديس يوسف بالغردقة ووكيل المطرانية بمحافظة البحر الأحمر، مبادرة "أعيادنا واحدة" والتي تهدف للاحتفال بأعياد المسلمين والمسيحيين معًا و ذلك تجسيداً لمعاني المحبة والمواطنة.

تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

فيديو.. انتظام حركة السير بطريق كورنيش التحرير وغياب التكدسات المرورية

انتظمت حركة المرور بطريق كورنيش النيل، صباح اليوم السبت، حيث سادت حالة من السيولة المرورية فى الاتجاهين القادم من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة إلى ميدان التحرير، والاتجاه المعاكس له.

إحباط تهريب شحنة ذرة فاسدة بقيمة 4 ملايين دولار بميناء دمياط

أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 43 ألف طن ذرة صفراء غير صالحة للاستخدام بميناء دمياط البحرى والقادمة من إحدى الدول الأجنبية قبل طرحها بالأسواق، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما مكافحة أعمال تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية عبر المنافذ الجمركية لإحباط أى محاولات تضر بالأمن الاقتصادى للبلاد .

مصرع طالب بالإعدادية صعقا بالكهرباء أثناء سيره بالشارع فى الشرقية

لقى طالب بالصف الثالث الإعدادى، بمحافظة الشرقية، مصرعه اليوم، أثناء سيره بالشارع، إثر تعرضه لصعق كهربائى بعد سقوط عليه سلك مكهرب من أحد المنازل بأرض زراعية، وتم إخطار نيابة قسم ثاني الزقازيق برئاسة أحمد الخولي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

شهد شارع الهرم في اتجاه ميدان الجيزة، منذ قليل، شللا مروريا من آخر الشارع وحتى ميدان الجيزة، وذلك بسبب زيادة الأحمال وأعمال مترو الانفاق.

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنه مخطط وصول الدفعة الأولى من القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثالث للمترو خلال شهر يونيو 2020، تزامنا مع دخول باقى محطات الجزأين الأول والثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الخدمة.

المولد النبوى.. المفتى يهنئ شعب مصر والأمة الإسلامية بميلاد الرسول.. فيديو

وجه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، كلمة للأمة بمناسبة الاحتفال بالـ مولد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذه المناسبة هامة وغالية وعزيزة على نفوسنا، فلقد كان رسول الله صلى الله على وسلم نموذجا كريما بكل وقفاته رحيما بكل أمته.

"بلومبرج" تبرز تراجع التضخم فى مصر إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات

قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له في أكثر من تسع سنوات ، ليقدم بذلك ذخيرة جديدة للبنك المركزي للمضي قدما في خفض سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

الإسكان: تنفيذ 36 قرار غلق وتشميع وإزالة للمخالفات بمدينتى بدر والعبور

شن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، حملة لتنفيذ عدد 16 قرار غلق وتشميع وإزالة للمخالفات بالمدينة، كما تم تحرير 10 محاضر للمخالفين بمنطقة الحى الأول بالمجاورات الثانية والخامسة، وذلك بالتنسيق بين شرطة التعمير وإدارة الأمن، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.