سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:00 ص
بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل  شارع الهرم بشكل جزئى بالإتجاهين وذلك لمدة 3 أيام وتنتهى فى الساعة الـ 5 من صباح الأحد المقبل، دون توقف لحركة المرور حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الإتجاهين.
 
وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بأن الغلق يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء، وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم، مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين، مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع . 
 
وتقوم الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية، والخدمات المرورية  بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة .
 
وتهيب إدارة المرور، المواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية، لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .
 
 
 
 

مرور الجيزة

اللجان المرورية

متروالانفاق

لوحات ارشادية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

"خطة البرلمان" تعقد 20 اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى.. والأجور والدعم الأبرز

"خطة البرلمان" تعقد 20 اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى.. والأجور والدعم الأبرز

10 معلومات عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب

10 معلومات عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب

بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة