جهاز الإحصاء: الخدمات الصحية تتصدر قائمة الاستثمارات الحكومية الأكثر تنفيذا

كتب: مدحت عادل

أظهرت النشرة الاحصائية الشهرية، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قطاع الصناعات التحويلية تصدر قائمة القطاعات الأكثر تنفيذا على مستوى القطاعات خلال الربع الثالث من العام المالى 2018/2019، حيث بلغ حجم الإنجاز فى هذا القطاع نحو 12%، مقابل 10.5% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له 2017/2018.

ورصدت النشرة الشهرية الصادرة عن شهر أكتوبر الماضي، ارتفاع نسب الاستثمارات المنفذة فى قطاع الخدمات الصحية لتصل إلى 11.9% مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، يليه الاستثمارات المنفذة فى قطاع الكهرباء والتي بلغت نحو 9.4%، مقابل 8.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وضمت قائمة القطاعات الأكثر استحواذا على الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، قطاع الخدمات الأخرى، بنسبة تنفيذ بلغت 8.9%، ثم قطاع الزراعة بنسبة بلغت 5.8%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة تنفيذ بلغت نحو 5.3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة تنفيذ بلغت 4.8%، وقطاع خدمات التعليم بنسبة تنفيذ بلغت 4.3%.

ومن القطاعات التي شهدت ارتفاعا طفيفا خلال فترة التقرير، قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة استثمارات منفذة بلغت 3.3%، ثم قطاع البترول الخام بواقع 1.8%، ثم قطاع المياه بنسبة بلغت 1.4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.7%، وأخيرا تكرير البترول بواقع 0.5%.