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نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع 35 مشروع بحثى فى الطب و الهندسة والزراعة والصيدلة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:58 م
نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع 35 مشروع بحثى فى الطب و الهندسة والزراعة والصيدلة جانب من اللقاء
الدقهلية شريف الديب

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التقى اليوم الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، بالباحثين العاملين بالمشروعات البحثية الممولة من جهات بحثية من خارج الجامعة بقاعة الاجتماعات بمركز التايكو بالجامعة لمتابعة سير هذه المشروعات .

بحضور كل من الدكتورة عزة عثمان مستشار رئيس جامعة المنصورة للعلاقات الدولية والتصنيف الدولى و المشرف على مكتب التايكو بالجامعة ، الدكتور أحمد المحمودى وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور أحمد فكرى أستاذ الكيمياء العضوية المساعد بكلية العلوم ومدير مكتب المنح والدعم الدولى بالجامعة ، عدد من الباحثين بالجامعة العاملين بالمشروعات الممولة من جهات خارجية.

وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ إلى أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة مما يدفع الجامعة باستمرار للاهتمام بالبحث العلمى  ومحاولة تمويل عدد من المشروعات البحثية التى تقدم الجديد بدعم من الجامعة ومن جهات خارجية .

ونوه بأهمية متابعة سير المشروعات البحثية وخاصة الممولة من خارج الجامعة لمعرفة ما توصلت إليه  ومعوقات تطبيقها والأجهزة والإمكانيات اللازمة لإنجازها وبحث سبل توفيرها وجعلها متاحة  للاستخدام العملى داخل كليات الجامعة.

وأكدت الدكتورة عزة عثمان المشرف على مكتب التايكو على أهمية تواصل الباحثين بشكل مباشر مع إدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الذى تابع سير 35  مشروع بحثى فى تخصصات الطب البيطرى و الهندسة والطب والزراعة والصيدلة والعلوم لبحث سبل إنجاز هذه المشروعات.

ويرى الدكتور  أحمد فكرى أستاذ الكيمياء العضوية المساعد بكلية العلوم جامعة العلوم ومدير مكتب المنح والدعم الدولى بالجامعة أن هذه المشروعات البحثية تحاول إيجاد حلول لمشكلات المجتمع المصرى مثل مشروع " مقاومة مرض اللفحة المتأخرة فى البطاطس" الذى يقوم به الدكتور الشربينى عبد المنعم الشربينى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة ، مشروع " مقاومة الميكروب العنقودى فى الأبقار المصابة بالتهاب الضرع الذى يقوم به الدكتور ماجد الأشقر المدرس بكلية الطب البيطرى ومشروع "تأثير تغير المناخ على أمراض الذرة والقمح فى مصر " الذى يقوم به الدكتور  ياسر شبانة أستاذ ورئيس قسم النبات بكلية الزراعة .

 

 


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