أستاذ بجامعة المنصورة يحصد جائزة أحسن بحث تطبيقى فى أسبوع القاهرة للمياه

الدقهلية - شريف الديب

تسلم الدكتور ياسر شبانه الاستاذ بكلية الزراعة بجامعة المنصورة، جائزة أحسن بحث تطبيقى فى أسبوع القاهرة للمياه 2019، وقام بتسليم الجائزة وزير الموارد المائية والرى فى الحفل الختامى لأسبوع القاهرة للمياه .

يتضمن البحث إمكانية توفير 3.5 مليار متر مكعب من مياه الرى تضيع هباء كل عام، بسبب انتشار ورد النيل فى المجارى المائية، وذلك عن طريق مقاومة ورد النيل بالمبيد الحيوى المتخصص الذى أنتجه فى صورة مستحلب والذى يقضى على ورد النيل فى غضون سبعة أسابيع من تطبيقه.

جدير بالذكر أن أسبوع القاهرة للمياه يعد أكبر حدث مائى فى الشرق الأوسط، والذى أقيم فى القاهرة بعنوان "الاستجابة لندرة المياه" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

ويهدف إلى التوعية بقضايا المياه من أجل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة ودعم وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية للأسبوع، تتمثل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه والتعاون فى قطاع المياه والبحث والابتكار فى مواجهة ندرة المياه الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف واستخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه.