7 خطوات مهمة للاعتناء بصحة فم كبار السن

كتب بيتر إبراهيم

كبار السن معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالتهابات الفم والأسنان والمضاعفات التي يمكن أن تأتي مع هذه المشاكل.

“HealthDayNews” ، قال الباحثون إن فقدان . ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى، قال الباحثون إن فقدان الأسنان ، الذي يسببه بشكل أساسي العدوى ، لا يؤدي إلى تغيرات في مظهرنا فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى صعوبة مضغ بعض الأطعمة

وهذا يمكن أن يجعل من الصعب الحصول على التغذية التي نحتاجها للعمل، كما أن الفقدان التام لجميع الأسنان أصبح أقل شيوعًا الآن في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ، لكنه لا يزال أكثر شيوعًا مع تقدمنا في السن بصرف النظر عن المكان الذي قد نعيش فيه.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة النظافة الشخصية الجيدة عن طريق الفم ، واستخدام علاجات الفلوريد ، والحصول على رعاية أسنان منتظمة ، يقلل من التهابات الفم ومضاعفاتها.

وأهم شيء يمكنك القيام به للوقاية من الالتهابات هو الحفاظ على صحة الفم الجيدة.

وفيما يلي قائمة بالنواهي للحفاظ على صحة الفم الجيدة، وتشمل:



النواهي:



- لا تدخن أو تمضغ التبغ.

- لا تستخدم الأدوية التي تقلل من إنتاج اللعاب ، إن أمكن.

- لا تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، وخاصة الأطعمة أو السكر العالي اللزوجة.

الإرشادات:

- مضغ الحلوى الخالية من السكر أو العلكة التي تحتوي على مادة "إكسيليتول" لتحفيز إنتاج اللعاب ، خاصة إذا كان لديك أعراض جفاف الفم.

- حدد موعدًا مع طبيب أسنان إذا كنت تعاني من أعراض جفاف الفم المزمن.

- غسل أسنانك كل يوم باستخدام معجون أسنان بالفلورايد.

- استخدم فرشاة أسنان كهربائية أو تعمل بالبطارية.

- استخدام خيط الأسنان كل يوم.

- استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الكلورهيكسيدين إذا كنت تعاني من مرض اللثة أو كنت عرضة لخطر الإصابة بأمراض اللثة.

- يجب على جميع كبار السن إجراء عملية تنظيف الأسنان من قبل أخصائي صحة الأسنان وتقييم صحة الفم من قبل طبيب الأسنان على الأقل مرتين في السنة.