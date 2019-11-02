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متى يتحول تسوس الأسنان إلى مشكلة خطيرة؟ اعرف التفاصيل

السبت، 02 نوفمبر 2019 08:00 ص
متى يتحول تسوس الأسنان إلى مشكلة خطيرة؟ اعرف التفاصيل تسوس الاسنان-صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

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تشير صحة الفم إلى صحة الأسنان واللثة ونظام الفم والوجه بأكمله الذي يسمح لنا بالابتسام والمحادثة والمضغ. تشمل بعض الأمراض الأكثر شيوعًا التي تؤثر على صحة الفم تسوس الأسنان (تسوس الأسنان) ومرض اللثة (سرطان اللثة) وسرطان الفم. 
 
كثيراً ما تُعتبر الحالات الفموية منفصلة عن الحالات المزمنة الأخرى ، ولكن هذه الحالات مترابطة في الواقع، وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday". 

تسوس الأسنان

تحدث التجاويف بسبب انهيار مينا الأسنان عن طريق الأحماض التي تنتجها البكتيريا الموجودة في اللوحة التي تتجمع على الأسنان ، خاصة على طول اللثة وفي الشقوق الموجودة على أسطح مضغ الأسنان. إن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وشربها يسبب هذه البكتيريا لإنتاج الأحماض التي يمكن أن تتسبب في تكسير الطبقة الخارجية للسن (المينا) أو سطح الجذر (إزالة المعادن).
 
على الرغم من أن تسوس الأسنان يمكن الوقاية منه إلى حد كبير ، إلا أنه لا يزال أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في مرحلة الطفولة ، حيث يصيب ما يصل إلى ثلثي المراهقين.
 
تسوس الأسنان تؤثر أيضا على البالغين، بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20-64 سنة ، كان أكثر من 90 ٪ لديهم تجويف واحد على الأقل ، و 27 ٪ لديهم تسوس غير معالج.
 
 يمكن أن يؤدي تسوس الأسنان غير المعالج إلى حدوث خراج (التهاب شديد) تحت اللثة يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم وتكون له نتائج خطيرة ، وفي حالات نادرة ، تكون مميتة.

مرض اللثة

أمراض اللثة هي بشكل أساسي نتيجة الالتهابات والتهاب اللثة والعظام المحيطة بالأسنان ودعمها، بعض الحالات المزمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة بما في ذلك مرض السكري ، وضعف الجهاز المناعي ، سوء النظافة الفموية ، والوراثة، إذا لم يتم علاج الأشكال المبكرة لأمراض اللثة (مثل التهاب اللثة) ، يمكن فقد العظام التي تدعم الأسنان ، ويمكن أن تصاب اللثة بالعدوى، الأسنان ذات الدعم العظمي القليل يمكن أن تصبح فضفاضة وربما تستخرج في النهاية.
سرطان الفم
 
يعد منع السلوكيات الشديدة الخطورة ، والتي تشمل تدخين السجائر  والإفراط في تناول الكحوليات أمرًا بالغ الأهمية في منع الإصابة بسرطان الفم، الكشف المبكر هو المفتاح لزيادة معدل البقاء على قيد الحياة لهذه السرطانات. 
 
يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الفم (HPV) ، وهو أكثر الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، سرطانات في مؤخرة الحلق ، تسمى "سرطانات البلعوم الفموية" .
 
 
 

تسوس الاسنان

التهاب اللثة

التهاب

الم

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