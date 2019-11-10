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صور.. الداخلية توزع بطاطين على البسطاء بالقرى والنجوع

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:19 م
صور.. الداخلية توزع بطاطين على البسطاء بالقرى والنجوع قوافل توزيع البطاطين
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت

وزارة الداخلية

 عدة قوافل تجوب القرى والنجوع بنطاق مديريات أمن "أسيوط – قنا – الفيوم - البحيرة- بورسعيد - كفرالشيخ – الغربية – المنوفية"، لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين – لحاف" بالمجان على المواطنين، وذلك استمراراً لمبادرة "كلنا واحد"، وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.
 
 
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
 
 
توزيع مساعدات على سيدات
توزيع مساعدات على سيدات

مساعدات على المواطنين
مساعدات على المواطنين

 


كلنا واحد

بطاطين

الشرطة توزع بطاطين

الشتاء

توزيع بطاطين

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