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انفوجراف.. ضبط 692 قطعة سلاح و1500 هارب من الجنايات

السبت، 09 نوفمبر 2019 03:25 م
انفوجراف.. ضبط 692 قطعة سلاح و1500 هارب من الجنايات فيديو جراف عن الحملات الامنية
كتب محمود عبد الراضي

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استهدفت وزارة الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى " بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية"، و"السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 55متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 88 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "2 بندقية آلية – 10 بندقيـة خرطوش -  6 فرد محلى - 49 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و7 قطع سلاح أبيض.

وضبطت أجهزة الأمن 20 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "22,650 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 1,865 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 20جرام لمخدر الهيروين –100 جرام إستروكس – 64 قرص مخدر"، فضلاً عن تنفيذ 5188 حكم قضائى متنوع، وضبط 1159 قضية متنوعة أخرى.

ولاحقت الشرطة تجار الاسلحة، وضبطت 692 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "رشاش – 65 بندقية آلية – 135 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 63 طبنجة – 429 فرد محلى الصنع – 3350 طلقة مختلفة الأعيرة – 1694 قطعة سلاح أبيض"، فضلاً عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها "3 طبنجة – فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع".

ونظراً لأن تنفيذ الأحكام أساس العدل، نجحت الشرطة في تنفيذ 408079 حكم قضائى ـ خلال أسبوع ـ بينها 1556حكم جناية، و145017 حكم حبس، و205959 غرامة، و55547 مخالفة.

 

واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية، ونجحت في ضبط 20 تشكيلاً عصابياً ضموا 86 متهماً، إرتكبوا 88 حادث سرقة، فضلاً عن ضبط 211 قضية أحداث، وإعادة 13 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 49 حادث "قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة"، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 87 متهماً.

وحررت الشرطة 255532 مخالفة مرورية متنوعة ، أبرزها "35467 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 406 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5917 موقف عشوائى".

 

 
 
 

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