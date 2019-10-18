بعد أسبوع من عاصفة.. أمريكى يعثر على حطام سفينة خلال نزهة مع كلبه.. صور

كتبت: نهال طارق

كشفت عاصفة حدثت مؤخرا في ولاية كارولينا الشمالية عن حطام سفينة خشبية كان مدفونا تحت رمال الشاطئ.

وقال تشارلي هورنفيك لشبكة "سي ان ان" انه اكتشف الحطام بينما كان يمشى على الشاطئ برفقه كلبه ليري مدى الضرر الذي الحقته العاصفة بالمكان.





وقالت زوجته انه عمل كمرشد سياحي بالمنطقة لفترة طويلة لذا فهو يعلم جيدا ماهية الشئ الذي عثر عليه حيث دون على حسابه على فيس بوك "حطام عبر الشارع لقد جرفت الكثير من الرمال مع هذه العاصفة الاخيرة " واخذ بعض الصور للحطام الذي اكتشفه.





وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية يعتقد أن هناك أكثر من 1000 سفينة قد فقدت بالقرب من كيب هاتيراس حيث تحتوي المنطقة على رمال متحركة وتيارات قوية وتهب فيها عواصف كثيرة.

بحسب تقرير ال "سي ان ان" فمن السهل أن معرفة كيف كسب "مقبرة المحيط الأطلسي" لقبه حيث كان مليئا بالقراصنة ، والمعارك البحرية خلال الحرب الأهلية و الحرب العالمية الثانية.





يذكر ان اعصار نوريستر قد اكتسح الساحل الشرقي الأسبوع الماضي ، وكان هناك فيضان في هاتيراس ، وقالت ماري إيلين ريدل من متحف مقبرة المحيط الأطلسي في نورث كارولينا إنها طلبت من عالم الآثار في الولاية أن يرى ما يمكن أن يستخلصه من معلومات عن الحطام



