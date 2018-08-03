موسكو: دول أوروبية مستعدة للمشاركة فى مشاورات حول اللاجئين السوريين

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أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية، نيكولاى بورتسيف، أن دولاً أوروبية، من بينها بلغاريا وسلوفينيا والتيشك، مستعدة للمشاركة فى المشاورات الروسية الأوروبية حول اللاجئين السوريين فى حال حدوثها وللتعاون مع روسيا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقال بورتسيف - حسبما أفادت وكالة أنباء نوفوستى الروسية اليوم الجمعة - تحدثنا عن اللاجئين مع الجهات البلغارية المختصة، مشيرًا إلى أن صوفيا مهتم بعودة اللاجئين إلى سوريا على أساس طوعي.

وأضاف لقد أوحى البلغاريون بأنهم سيكونون مستعدين للاشتراك فى مشاورات ممكنة بين روسيا والاتحاد الأوروبى حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن سلوفينيا تدعو أيضًا لزيادة المساعدات الإنسانية لدول منشأ اللاجئين، بما فى ذلك سوريا.

وأكد بورتيسف كذلك أن براج ترحب هى الأخرى بالتعاون الدولى فى تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، قائلاً إن براج تتخذ موقفًا نشطًا فى هذا المجال فى إطار الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، قال نائب وزير الدفاع الروسى الكولونيل جنرال ألكسندر فومين، فى اجتماع مع وزير الخارجية الأرمينى زوجراب مناساتاكانيان، إن موسكو تتوقع من يريفان اتخاذ خطوات عملية إضافية للمساهمة فى العملية الإنسانية فى سوريا.