حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 15-8-2018

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 15-8-2018 عدد من الاخبار الاقتصادية والتى على رأسها استقرار المؤشر الرئيسى للبورصة بعد أيام من التراجع، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصاية على مدار اليوم..



استقرار المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات عند مستوى 15357 نقطة

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تنفذ برنامج عمل متكاملا لزيادة إنتاج الصحراء الغربية من ثروات مصر البترولية، من خلال طرح المزايدات العالمية وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف باستخدام أحدث التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة، وذلك فى إطار برنامج تحسين أداء أنشطة إنتاج البترول والغاز ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

تراجعت عمليات الشحن التقليدى لخدمات هواتف المحمول والخاصة بكروت الشحن المدفوع مسبقا مقابل الشحن عن طريق مكينات الدفع الإلكترونى، بنسبة 70% حيث لم تعد تستحوذ سوى على 30% من حجم السوق، وفقا لما اكدته مصادر بشركات المحمول لـ”اليوم السابع”.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى الذى استقر عند 15357 نقطة، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 51 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 860.540 مليار جنيه.

لقاءات ترويجية مع 100 شركة لجذب فئات جديد لسوق المال المصرى

وفى هذا الإطار كشف مصدر بإدارة البورصة، أن إدارة البورصة تستهدف عقد جولات ترويجية مع ما يقرب من 100 شركة كبرى من الشركات العاملة فى مصر، والتى تمتاز بارتفاع ربحيتها وتوظيف عدد كبير من العاملين، بغرض اجتذاب هذه الفئات من المتعاملين مرتفعى الملاءة المالية، والذين يرغبون فى الاستثمار على مدى زمنى متوسط وطويل الأجل، وهو ما كان ينقص السلوك الاستثمارى للجانب الأكبر من المتعاملين الأفراد فى البورصة المصرية.

تكثف إدارة البورصة المصرية خلال الفترة القادمة من برنامج التطوير الجديد الذى بدأت فى تطبيقه منذ شهر فبراير الماضى لجذب فئات جديدة من المتعاملين إلى سوق المال المصرى بغرض تنويع المحفظة الاستثمارية فى سوق المال.

رحلة معدل البطالة من 12% لـ 9.9%.. قراءة فى مؤشر "العاطلين" بين 2017 و2018

سجل معدل البطالة تراجعاً خلال الربع الثانى من العام الجارى (من أبريل - يونيو 2018)، سواء مقارنة بالربع السابق له مباشرة "الربع الأول من 2018"، أو بالربع المماثل له، "الربع الثانى من 2017".

تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من العام الماضى إلى 11.98%، بعد أن سجل 12% خلال الربع السابق من ذات العام، محققاً تراجعات متتالية حتى نهاية العام، كما واصل تراجعه منذ بداية 2018 خلال الربع الأول منها، وكذلك فى الربع الحالى "الربع الثانى من 2018".