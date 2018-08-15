حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 15-8-2018

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 15-8-2018 عدد من الاخبار الاقتصادية والتى على رأسها استقرار المؤشر الرئيسى للبورصة بعد أيام من التراجع، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصاية على مدار اليوم..
استقرار المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات عند مستوى 15357 نقطة
تراجعت عمليات الشحن التقليدى لخدمات هواتف المحمول والخاصة بكروت الشحن المدفوع مسبقا مقابل الشحن عن طريق مكينات الدفع الإلكترونى، بنسبة 70% حيث لم تعد تستحوذ سوى على 30% من حجم السوق، وفقا لما اكدته مصادر بشركات المحمول لـ”اليوم السابع”.
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تنفذ برنامج عمل متكاملا لزيادة إنتاج الصحراء الغربية من ثروات مصر البترولية، من خلال طرح المزايدات العالمية وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف باستخدام أحدث التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة، وذلك فى إطار برنامج تحسين أداء أنشطة إنتاج البترول والغاز ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
لقاءات ترويجية مع 100 شركة لجذب فئات جديد لسوق المال المصرى
تكثف إدارة البورصة المصرية خلال الفترة القادمة من برنامج التطوير الجديد الذى بدأت فى تطبيقه منذ شهر فبراير الماضى لجذب فئات جديدة من المتعاملين إلى سوق المال المصرى بغرض تنويع المحفظة الاستثمارية فى سوق المال.
رحلة معدل البطالة من 12% لـ 9.9%.. قراءة فى مؤشر "العاطلين" بين 2017 و2018
سجل معدل البطالة تراجعاً خلال الربع الثانى من العام الجارى (من أبريل - يونيو 2018)، سواء مقارنة بالربع السابق له مباشرة "الربع الأول من 2018"، أو بالربع المماثل له، "الربع الثانى من 2017".
تفعيل قرار تدريب الشباب داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة
فى إطار الاهتمام والحرص على تدريب الشباب وتأهيلهم للقيادة والعمل على تشجيع روح الابتكار والابداع لديهم قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعدة خطوات، بهدف تفعيل قرار وزيرة التخطيط رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب والذى ينص على أنه يتعين على كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة أن تُعلن إلكترونيًا على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع الوحدة عن فرص التدريب المتاحة لديها، وعليه فإن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يقوم حاليًا بإعداد كتاب دورى يوجه لكل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، تمهيدًا لتعميمه للتوعية بأهمية تدريب الشباب بما فيهم شباب طلاب الجامعات.
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