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وزير البترول: الصحراء الغربية تنتج 57% من إجمالى إنتاج مصر من الزيت الخام

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:25 م
وزير البترول: الصحراء الغربية تنتج 57% من إجمالى إنتاج مصر من الزيت الخام طارق الملا وزير البترول
كتب : أحمد أبو حجر
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قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تنفذ برنامج عمل متكاملا لزيادة إنتاج الصحراء الغربية من ثروات مصر البترولية، من خلال طرح المزايدات العالمية وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف باستخدام أحدث التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة، وذلك فى إطار برنامج تحسين أداء أنشطة إنتاج البترول والغاز ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

 

وأضاف الملا خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول ، وفقا لبيان اليوم الأربعاء إن إجمالى إنتاج منطقة الصحراء الغربية حالياً يُمثل 57% من إجمالى إنتاج مصر من الزيت الخام، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد نمواً كبيراً فى منطقة الصحراء الغربية ، نتيجة سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج باستخدام البنية الأساسية المتاحة بالمنطقة من شبكات خطوط أنابيب ومصانع معالجة، وانخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودة الزيت الخام الذى يضاهى أجود أنواع الزيت الخام على المستوى العالمي.

 

وأكد الملا أهمية الاستمرار فى تطوير وتحديث واتباع أحدث المعايير العالمية فى إجراءات السلامة والصحة المهنية فى مختلف أنشطة الإنتاج، والعمل على ترشيد معدلات الإنفاق العام وتخفيض تكاليف الإنتاج لتعظيم الإيرادات وعلى أهمية تحسين معدلات الحفر لاستكشاف المزيد من الزيت الخام والغاز الطبيعى لزيادة الإنتاج والاحتياطي.

 

من جانبه، استعرض المهندس خالد موافى رئيس الشركة، نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام، حيث نجحت الشركة من خلال التعاون شركة أباتشى الأمريكية فى تحقيق 16 كشفا بترولياً، وحفر 59 بئراً (49 بئراً منتجة للزيت الخام و7 آبار منتجة للغاز و3 آبار لحقن المياه)، كما تم تنفيذ 153عملية إعادة إكمال آبار، بالإضافة إلى إكمال 24 بئراً استكشافياً، وهو ما ساهم فى تحقيق خطة إنتاج الشركة من الزيت الخام بنسبة 110% وإنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 99% والمتكثفات بنسبة 93% والبوتاجاز بنسبة 77%


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طارق الملا

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