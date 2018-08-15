استقرار المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات عند مستوى 15357 نقطة

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى الذى استقر عند 15357 نقطة، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 51 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 860.540 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 175 مليون ورقة مالية بقيمة 628 مليون جنيه عبر تنفيذ 18.9 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.16% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27%، والعرب على 5.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.76%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 12.4 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 64.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 78.5 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالى.

واستقر مؤشر "إيجى إكس 30" عند مستوى 15357 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 14981 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.46% عند مستوى 740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1904 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.