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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:22 م
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رحلة معدل البطالة من 12% لـ 9.9%.. قراءة فى مؤشر "العاطلين" بين 2017 و2018

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:10 م
رحلة معدل البطالة من 12% لـ 9.9%.. قراءة فى مؤشر "العاطلين" بين 2017 و2018 تراجع معدل البطالة لـ 9.9% خلال الربع الثانى 2018
كتبت- هبة حسام
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سجل معدل البطالة تراجعاً خلال الربع الثانى من العام الجارى (من أبريل - يونيو 2018)، سواء مقارنة بالربع السابق له مباشرة "الربع الأول من 2018"، أو بالربع المماثل له، "الربع الثانى من 2017".

 

تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من العام الماضى إلى 11.98%، بعد أن سجل 12% خلال الربع السابق من ذات العام، محققاً تراجعات متتالية حتى نهاية العام، كما واصل تراجعه منذ بداية 2018 خلال الربع الأول منها، وكذلك فى الربع الحالى "الربع الثانى من 2018".

 

شهد معدل البطالة خاصة خلال 2017 تراجعاً فى كل ربع من العام عن الربع السابق له، وبالرغم من تراجع البطالة على مدار العام الماضى بشكل بطئ، إلا أن وتيرة الانخفاض لمعدل البطالة تسارعت منذ بداية العام الجارى، إلى أن وصلت لـ 9.9% فى الربع الحالى بعد أن كانت 12% فى بداية 2017.

 

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، على مدار الفترة الماضية حول معدل البطالة خلال كل ربع من العام، ننشر التطور  ورحلة معدل البطالة فى التراجع والانخفاض من 12% خلال الربع الأول من 2017 إلى 9.9% خلال الربع الثانى من 2018، والتى جاءت كالتالى:

 

سجل معدل البطالة فى الربع الأول من العام الماضى 12%.

- تراجع المعدل خلال الربع الثانى لعام 2017 إلى 11.98%.

- واصل تراجعه فى الربع الثالث من 2017 مسجلً 11.9%.

- انخفض معدل البطالة بالربع الرابع والأخير من العام الماضى، إلى 11.3%.

-فى الربع الأول من العام الجارى 2018 استكمل معدل البطالة رحلة تراجعه، مسجلاً 10.6%.

-أما فى الربع الثانى من العام الجارى، فواصل معدل البطالة تراجعه حتى وصل إلى 9.9%

 

ويوضح الانفوجراف التالى عددا من المؤشرات حول معدل البطالة سواء على مستوى الجمهورية أو بين الذكور والإناث، وذلك بين العامين 2017، و 2018، بحسب البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء.

 

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تطور معدل البطالة بين عامى 2017 و 2018- صادر عن جهاز الإحصاء

 

 

 


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