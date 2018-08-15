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تفعيل قرار تدريب الشباب داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:54 ص
تفعيل قرار تدريب الشباب داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة جانب من اللقاء
كتب ــ مصطفى عبد التواب
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فى إطار الاهتمام والحرص على تدريب الشباب وتأهيلهم للقيادة والعمل على تشجيع روح الابتكار والابداع لديهم قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعدة خطوات، بهدف تفعيل قرار وزيرة التخطيط رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب والذى ينص على أنه يتعين على كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة أن تُعلن إلكترونيًا على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع الوحدة عن فرص التدريب المتاحة لديها، وعليه فإن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يقوم حاليًا بإعداد كتاب دورى يوجه لكل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، تمهيدًا لتعميمه للتوعية بأهمية تدريب الشباب بما فيهم شباب طلاب الجامعات.

وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم مراعاة عنصر تكافؤ الفرص والمساواة بين الراغبين فى التدريب من حيث الأنشطة والأعمال محل التدريب وقواعد وشروط التدريب، وعدد الفرص المتاحة ومقرها، على أن يكون التدريب لمدة محددة وأن يلتزم المتدرب بتعليمات وإشراف الوحدة التى يتدرب بها.

كما أوضحت أن كل متدرب يُمنح فى نهاية مدته شهادة من الوحدة باجتياز التدريب، مبينا بها مدة التدريب والأنشطة والأعمال التخصصية التى تدرب عليها ودرجة إجادته لها، مؤكدة على اهتمام الدولة بالاستثمار فى الإنسان، مشيرة إلى التكليف الرئاسى للحكومة بتوفير التدريب والتأهيل اللازم للجميع.

من جانبه، أكد د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه يتعين على كل وحدة إدارية أن تقوم بإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالمتدربين المرشحين لديها على أن يقوم الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمتدربين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ليرفع بعدها رئيس الجهاز تقريرًا إلى وزير التخطيط عن أعداد الشباب المتدربين سنويًا.


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