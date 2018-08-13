حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 13-8-2018

كتب : مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 13-8-2018 مجموعة متنوعة من الاخبار، فى مقدمتها تراجع المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات لليوم الثانى على التوالى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 867.477 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 229 مليون ورقة مالية بقيمة 703 مليون جنيه عبر تنفيذ 23.2 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.8% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.79%، والعرب على 6.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65%.

توقيع عقدين بين البافارية الألمانية وشرق بورسعيد للتنمية بـ70 مليون يورو

شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، والمهندس كريم سامى سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، توقيع عقدين باستثمارات تقدر بـ70 مليون يورو بين المطور الصناعى "شركة شرق بورسعيد للتنمية" وكل من شركة باج بورسعيد للتصنيع BAG East Port Said وشركة جيردا مصر للتصنيع Gerda Egypt ، وذلك فى إطار قيام الشركة بتنمية وتطوير المساحة المخصصة لها من قبل المنطقة الاقتصادية عن طريق جذب عدد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

المركزى للإحصاء: 10.2 مليون فدان زيادة فى مساحة الزمام والملكية الزراعية2017

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى مساحة الزمام والملكية الزراعية زادت إلى 10.2 مليون فدان عام 2017 مقابل 10 ملايين فدان عام 2015 بنسبة زيادة 2.3%. وأضاف الجهاز - فى نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2017 اليوم الاثنين، أن محافظات الوجه البحرى جاءت فى المرتبة الأولى حيث بلغـت مساحتها 6.1 مليون فدان بنسبة 60.0%، تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 3.2 مليون فدان بنسبة 31.4% تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 0.8 مليون فدان بنسبة 8.1%، ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.05 مليون فدان بنسبة 0.5% وذلك من إجمالى مساحة الزمام عام 2017 .

"التخطيط" توقع بروتوكول مبادرة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" مع الجامعة الامريكية

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مذكرة تفاهم وعقد تعاون، اليوم الإثنين، وذلك في إطار دعم مشروع رواد 2030 التابع للوزارة، لتنفيذ مبادرة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" المتفق عليها بين وزارة التخطيط وقسم التعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. المالية: 4.5 مليار جنيه إتاحات للتموين والسكك الحديدية والوطنية للإعلام

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر يوليو 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.

تضمنت الإتاحات مبلغ 3 مليار و750 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر يوليو 2018، وتم إصدار ضمانات بمبلغ 67.9 مليون دولار لشراء 295 ألف طن قمح مستورد.

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 599 جنيها لأول مرة منذ النصف الأول من 2017.