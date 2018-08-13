حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 13-8-2018

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 13-8-2018 مجموعة متنوعة من الاخبار، فى مقدمتها تراجع المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات لليوم الثانى على التوالى
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 867.477 مليار جنيه.
توقيع عقدين بين البافارية الألمانية وشرق بورسعيد للتنمية بـ70 مليون يورو
شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، والمهندس كريم سامى سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، توقيع عقدين باستثمارات تقدر بـ70 مليون يورو بين المطور الصناعى "شركة شرق بورسعيد للتنمية" وكل من شركة باج بورسعيد للتصنيع BAG East Port Said وشركة جيردا مصر للتصنيع Gerda Egypt ، وذلك فى إطار قيام الشركة بتنمية وتطوير المساحة المخصصة لها من قبل المنطقة الاقتصادية عن طريق جذب عدد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
المركزى للإحصاء: 10.2 مليون فدان زيادة فى مساحة الزمام والملكية الزراعية2017
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى مساحة الزمام والملكية الزراعية زادت إلى 10.2 مليون فدان عام 2017 مقابل 10 ملايين فدان عام 2015 بنسبة زيادة 2.3%.
"التخطيط" توقع بروتوكول مبادرة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" مع الجامعة الامريكية
وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مذكرة تفاهم وعقد تعاون، اليوم الإثنين، وذلك في إطار دعم مشروع رواد 2030 التابع للوزارة، لتنفيذ مبادرة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" المتفق عليها بين وزارة التخطيط وقسم التعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر يوليو 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.
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