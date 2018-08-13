video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 13-8-2018

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:00 م
حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 13-8-2018 الفريق مهاب مميش
كتب : مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 13-8-2018 مجموعة متنوعة من الاخبار، فى مقدمتها تراجع المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات لليوم الثانى على التوالى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 867.477 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 229 مليون ورقة مالية بقيمة 703 مليون جنيه عبر تنفيذ 23.2 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.8% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.79%، والعرب على 6.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65%.
 

 

توقيع عقدين بين البافارية الألمانية وشرق بورسعيد للتنمية بـ70 مليون يورو

شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، والمهندس كريم سامى سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، توقيع عقدين باستثمارات تقدر بـ70 مليون يورو بين المطور الصناعى "شركة شرق بورسعيد للتنمية" وكل من شركة باج بورسعيد للتصنيع  BAG East Port Said وشركة جيردا مصر للتصنيع  Gerda Egypt ، وذلك فى إطار قيام الشركة بتنمية وتطوير المساحة المخصصة لها من قبل المنطقة الاقتصادية عن طريق جذب عدد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

 
 

المركزى للإحصاء: 10.2 مليون فدان زيادة فى مساحة الزمام والملكية الزراعية2017

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى مساحة الزمام والملكية الزراعية زادت إلى 10.2 مليون فدان عام 2017 مقابل 10 ملايين فدان عام 2015 بنسبة زيادة 2.3%.

وأضاف الجهاز - فى نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2017 اليوم الاثنين، أن محافظات الوجه البحرى جاءت فى المرتبة الأولى حيث بلغـت مساحتها 6.1 مليون فدان بنسبة 60.0%، تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 3.2 مليون فدان بنسبة 31.4% تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 0.8 مليون فدان بنسبة 8.1%، ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.05 مليون فدان بنسبة 0.5% وذلك من إجمالى مساحة الزمام عام 2017 .
 

"التخطيط" توقع بروتوكول مبادرة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" مع الجامعة الامريكية

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مذكرة تفاهم وعقد تعاون، اليوم الإثنين، وذلك في إطار دعم مشروع رواد 2030 التابع للوزارة، لتنفيذ مبادرة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" المتفق عليها بين وزارة التخطيط وقسم التعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر يوليو 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.

تضمنت الإتاحات مبلغ   3 مليار و750 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر يوليو 2018، وتم إصدار ضمانات بمبلغ 67.9 مليون دولار لشراء 295 ألف طن قمح مستورد.
 
 
 
تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 599 جنيها لأول مرة منذ النصف الأول من 2017.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 9-8-2018

حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 8-8-2018

حصاد الاقتصاد

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر

البورصة

البنك المركزى

الذهب




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة