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الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:52 م
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المركزى للإحصاء: 10.2 مليون فدان زيادة فى مساحة الزمام والملكية الزراعية2017

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:01 م
المركزى للإحصاء: 10.2 مليون فدان زيادة فى مساحة الزمام والملكية الزراعية2017 لواء خيرت بركات رئيس المركزى للإحصاء
(أ ش أ)
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قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى مساحة الزمام والملكية الزراعية زادت إلى 10.2 مليون فدان عام 2017 مقابل 10 ملايين فدان عام 2015 بنسبة زيادة 2.3%.

وأضاف الجهاز - فى نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2017 اليوم الاثنين، أن محافظات الوجه البحرى جاءت فى المرتبة الأولى حيث بلغـت مساحتها 6.1 مليون فدان بنسبة 60.0%، تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 3.2 مليون فدان بنسبة 31.4% تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 0.8 مليون فدان بنسبة 8.1%، ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.05 مليون فدان بنسبة 0.5% وذلك من إجمالى مساحة الزمام عام 2017 .

وأشار إلى أن إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة (الأهالى والحكومة) بلغت 9.1 مليون فدان عام 2017 بنسبة 88.9%، وبلغت مساحة الأراضى غير القابلة للزراعة 1.1 مليون فدان بنسبة 11.1% من إجمالى مساحة الزمام وتتمثل فى (السكن والأجران، المنافع العمومية، أراضى التالف والفساد، أكل النهر والسكك الحديدية) .

ولفت الجهاز إلى أن محافظات الوجه البحرى استحوذت على المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 5.5 مليون فدان بنسبـة 60.7% تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغـت مساحتها 2.9 مليون فدان بنسبة 31.6%، تليها المحافظات الحضرية حيث بلغـت مساحتها 0.7 مليون فدان بنسبة 7.2% ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) بمساحة 0.05 مليون فدان بنسبة 0.5% وذلك من إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة عام 2017.

ونوه الجهاز بأن إجمالى المساحة المملوكة للأهالى القابلة للزراعة من الـزمام بلغت 7.4 مليون فدان عام 2017 مقابل 7.1 مليون فدان عام 2015 بنسبة زيادة 4.8%.

وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 4.6 مليون فدان بنسبة 61.8% تليها محافظات الوجه القبلى بمساحة 2.5 مليون فدان بنسبة 33.0% تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 0.4 مليون فدان بنسبة 4.8% ثم محافـظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.04 مليون فدان بنسبة 0.4%، وذلك من إجمالى المساحة المملوكة الأهالى القابلة للزراعة عام 2017 .

وأشار الجهاز المركزى إلى أن إجمالى المساحة المملوكــة للحكومة القابلة للزراعة من الزمام 1.7 مليون فدان عام 2017 مقابل 1.8 مليون فدان عام 2015 بنسبـة انخفاض 5.5%..منوها بأن محافظات الوجه البحرى استحوذت على المرتبة الأولى بمساحة 0.9 مليون فدان بنسبة 55.7%، تليها محافظات الوجه القبـلى حيـث بلغت مساحتـها 0.4 مليون فدان بنسبة 25.4%، تليها المحافظات الحضـرية حيث بلغت مساحتها 0.3 مليون فدان بنسبة 18.1% ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) بمساحة 0.01 مليون فدان بنسبة 0.8% وذلك من إجمالى المساحة المملوكة للحكومة القابلة للزراعة عام 2017​.

 

 


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