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المالية: 4.5 مليار جنيه إتاحات للتموين والسكك الحديدية والوطنية للإعلام

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:46 ص
المالية: 4.5 مليار جنيه إتاحات للتموين والسكك الحديدية والوطنية للإعلام محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر يوليو 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.

تضمنت الإتاحات مبلغ   3 مليار و750 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر يوليو 2018، وتم إصدار ضمانات بمبلغ 67.9 مليون دولار لشراء 295 ألف طن قمح مستورد.

وقد تم إتاحة مبلغ 273 مليون و750 ألف جنيه لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة} ألبان صناعية، ايودات البوتاسيوم، كبسولات فيتامين (أ) للأطفال والامهات،  كما تم إتاحة مبلغ 61 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر يوليو 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والاطفال دون السن المدرسي.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للأعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر يوليو 2018، كما تم إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر يوليو 2018، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر يوليو 2018، كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه قيمة الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر يوليو 2018 لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وتضمنت الإتاحات أيضا مبلغ 61.6 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر يونيو 2018.


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