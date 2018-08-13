"التخطيط" توقع بروتوكول مبادرة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال"

كتب مصطفى عبد التواب

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مذكرة تفاهم وعقد تعاون، اليوم الإثنين، وذلك في إطار دعم مشروع رواد 2030 التابع للوزارة، لتنفيذ مبادرة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" المتفق عليها بين وزارة التخطيط وقسم التعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن مذكرة التفاهم هدفها تأهيل الشباب، وتنمية قدراتهم العملية في مجال ريادة الأعمال فى إطار رؤية مشروع رواد 2030، والذى يسعي لتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال، بحيث تصبح ركيزة أساسية لتطبيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

وأضافت هالة السعيد، أنه وفقا لتلك المذكرة يقدم قسم التعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية برامج تدريبية للوزارة بهدف تعجيل نمو رواد الأعمال، ليصبحوا قادة السوق العالمي في المستقبل، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية للدورات التدريبية لتحقيق النتائج المتفق عليه، وتوفير أعضاء هيئة التدريس لقيادة تطوير وإنتاج وتدريس المناهج الدراسية للموضوعات التدريبية، على أن تقوم وزارة التخطيط بالمساهمة في العنصر العملي للدورات التدريبية من خلال شبكة علاقات الوزارة مع الجهات المعنية ذات الصلة، وذلك من خلال توفير التدخلات الميدانية، النماذج التجريبية ودراسات الحالة، بالإضافة إلى توفير أعضاء للمساهمة في تطوير المناهج الدراسية وتسهيل تدريس الموضوعات المتفق عليها بين الطرفين، ومراجعة المناهج والطرق لضمان إدماج القضايا المحورية المرجوة.

من جانبها أكدت د. غادة خليل ممثلة الوزارة فى توقيع البروتوكول، أن الفكرة الأساسية هي إنشاء برنامج لمساعدة رواد الأعمال على إطلاق مشاريع جديدة وإدارة أعمالهم بفعالية، من خلال منحهم المعرفة الأساسية اللازمة للنجاح في مختلف مجالات الشركات الناشئة، مشيرة إلى الإعلان عن فتح باب التقدم والشروط الواجب توافرها فى المشاركين على الموقع الرسمي لمشروع رواد 2030 www.Rowad2030.com وعلي الصفحة الرسمية للمشروع علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" Rowad 2030.

وأضافت غادة خليل، أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين مختلفتين، المرحلة الأولى هي تدريب مكثف لمدة 15 يومًا، وتقدم لرواد الأعمال المعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لبدء المشروع، وتحليل مخاطره، وتسويقه، وتشغيله بأفضل جودة، وتمويله وما إلى ذلك، وفي المرحلة الثانية من البرنامج سيطبق المشاركين المعرفة والمهارات التي تعلموها في المشروع وهذا من شأنه تمكين المشاركين من الانخراط في مشروع يضمن نجاح البرنامج، مشيرة إلى أنه لن تقل كل مجموعة تدريبية عن 23 متدرب كحد أدنى ولن تزيد عن 25 متدرب كحد أقصى.

يذكر أن مشروع رواد 2030 تم إنشاؤه تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.. ويساهم المشروع في توفير مجموعة من الخدمات مثل: المنح التعليمية والماجستير لدراسة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم وتأسيس حاضنات الأعمال لخدمة الشركات الناشئة.