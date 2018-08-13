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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات لليوم الثانى على التوالى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:58 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات لليوم الثانى على التوالى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 867.477 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 229 مليون ورقة مالية بقيمة 703 مليون جنيه عبر تنفيذ 23.2 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.8% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.79%، والعرب على 6.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 3.8 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 6.7  مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب، والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 17.1 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه 8.4 مليون جنيه، على التوالى.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 15521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2553 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 15273 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% عند مستوى 745 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1924 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 133 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.


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