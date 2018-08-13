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الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:51 م
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الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 599 لأول مرة منذ النصف الأول ل 2017

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:41 م
الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 599 لأول مرة منذ النصف الأول ل 2017 الذهب - صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 599 جنيها لأول مرة منذ النصف الأول من 2017.
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي

 
عيار 18 : 513 جنيها
عيار 21 : 599 جنيها
عيار 24 : 684 جنيها
الجنيه الذهب : 4792 جنيها
 
السعر العالمي : 1198 دولارا
 
وقال إيهاب واصف عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن الذهب كسر حاجز  ال 1200دولار مع إقبال المستثمرين علي الدولار  مع تفاقم أزمة الليرة التركية.
 
 
 

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