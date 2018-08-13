الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 599 لأول مرة منذ النصف الأول ل 2017

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 599 جنيها لأول مرة منذ النصف الأول من 2017.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي

عيار 18 : 513 جنيها

عيار 21 : 599 جنيها

عيار 24 : 684 جنيها

الجنيه الذهب : 4792 جنيها

السعر العالمي : 1198 دولارا

وقال إيهاب واصف عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن الذهب كسر حاجز ال 1200دولار مع إقبال المستثمرين علي الدولار مع تفاقم أزمة الليرة التركية.