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الإثنين، 09 يوليه 2018 10:23 م
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موجز 10 مساء.. تخفيضات اشتراكات هيئة النقل العام الجديدة تصل لـ60 %

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:00 م
موجز 10 مساء.. تخفيضات اشتراكات هيئة النقل العام الجديدة تصل لـ60 % هيئة النقل العام بالقاهرة
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها:  أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن قيمة الاشتراكات الجديدة على جميع الخطوط بعد رفع تعريفة الركوب عقب ارتفاع سعر الوقود منذ أيام، والتى جاءت بخصومات كبيرة تبدأ من 40% حتى 60%، وذلك تيسيرا على المواطنين.
 
 
 
ضربت منطقة بحيرة طبريا شمال إسرائيل، مساء اليوم الإثنين، هزة أرضية جديدة بلغت شدتها 3.2 درجة على سلم ريختر.
 
 
 
رصدت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود، بطريقته الساخرة، تفاعل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين فى تركيا ومباركتهم، لقرارات الدكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، بفصل واعتقال 18 ألف تركى.
 
 
 
يصل هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر السابق، إلى القاهرة غدا الثلاثاء، بعد إجازة قصيرة قضاها فى إسبانيا بعد وداع المونديال، حيث سيجمع متعلقاته قبل السفر لبلاده خاصة بعد إنهاء علاقته بمصر .
 
 
 
تقدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين، باستقالته بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على إستراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.
 
 
 
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، سيكون الخميس المقبل خاصة بعد انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح.
 
 
 
كشف عضو مجلس النواب الليبى أبو بكر مصطفى بعيرة، عن مخطط لتأجيج أمن القاهرة عبر التنظيمات الإرهابية المتواجدة فى ليبيا، وفقا لما أورده موقع "قطريليكس".
 
 
 
أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن قيمة الاشتراكات الجديدة على جميع الخطوط بعد رفع تعريفة الركوب عقب ارتفاع سعر الوقود منذ أيام، والتى جاءت بخصومات كبيرة تبدأ من 40% حتى 60%، وذلك تيسيرا على المواطنين.
 
 
فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ للإعداد لإعلان نتائج امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2017/2018.
 
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قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الزكاة هى حق لله سبحانه وتعالى، وتابع:"الضرائب تبنى مؤسسات الدولة والزكاة تصد عن الشر".
 
 
 
تم انقاذ أربعة تلاميذ آخرين من الكهف المغمور بالمياه في شمال تايلاند بواسطة فريق من خبراء الغوص الدوليين اليوم الاثنين، ليصل إجمالي عدد المراهقين الذين تم إنقاذهم بعد يومين إلى ثمانية.
 
 

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موجز العاشرة

هيئة النقل العام

اتوبيسات الهيئة




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