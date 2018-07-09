فيديوجراف.. وزير الخارجية البريطاني.. من مكتب رئيس التحرير إلى الاستقالة

إعداد- تامر إسماعيل صالح

تقدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين، باستقالته بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على إستراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق، استقال أيضا وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي، وأرسل بالبريد الإلكتروني "قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريبا عن اسم من سيخلفه. وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله".

لكن ما هي قصة جونسون، وما هي رحلته داخل الحكومة البريطانية من بدايتها حتى استقالته؟