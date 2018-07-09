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فيديوجراف.. وزير الخارجية البريطاني.. من مكتب رئيس التحرير إلى الاستقالة

الإثنين، 09 يوليه 2018 08:47 م
فيديوجراف.. وزير الخارجية البريطاني.. من مكتب رئيس التحرير إلى الاستقالة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
إعداد- تامر إسماعيل صالح
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تقدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين، باستقالته بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على إستراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

في وقت سابق، استقال أيضا وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي، وأرسل بالبريد الإلكتروني "قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريبا عن اسم من سيخلفه. وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله".

لكن ما هي قصة جونسون، وما هي رحلته داخل الحكومة البريطانية من بدايتها حتى استقالته؟


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وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

انا حقولك

المفروض كان الحكومات من الدول الاخرى تقوم بالتعامل معه بصورة طبيعية نوعا ما

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