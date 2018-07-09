ننشر قيمة اشتراكات هيئة النقل العام الجديدة بتخفيضات تصل 60 %

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن قيمة الاشتراكات الجديدة على جميع الخطوط بعد رفع تعريفة الركوب عقب ارتفاع سعر الوقود منذ أيام، والتى جاءت بخصومات كبيرة تبدأ من 40% حتى 60%، وذلك تيسيرا على المواطنين.

وأكدت الهيئة أن جميع الاشتراكات سارية من بداية الخط وحتى نهايته دون التقيد بعدد مرات الركوب.

وحصل "اليوم السابع" على قيم اشتراكات الهيئة، حيث جاءت قيمة اشتراكات الركوب بهيئة النقل العام بالقاهرة على جميع الخطوط للجمهور بخصم 40% وهى بالجنيه كالتالى:

- الشهرى 235 جنيها

- 3 شهور 702 جنيه

- 6 شهور 1350 جنيها

- سنوى 2600 جنيه

أما اشتراكات الطلبة على جميع الخطوط فجاءت بخصم 60% كالتالى:

- الشهرى 155 جنيها

- 3 شهور 468 جنيها

واشتراكات كبار السن والمعاقين جاءت بخصم 50 % على جميع الخطوط كالتالى:

- الشهرى 195 جنيها

- 3 شهور 575 جنيها

- 6 شهور 1115 جنيها

- سنوى 2130 جنيها

أما قيمة اشتراكات الركوب بهيئة النقل العام بالقاهرة على 4 خطوط للجمهور جاءت بخصم 40% وهى كالتالى:

- الشهرى 190 جنيها

- 3 شهور 555 جنيها

- 6 شهور 1080 جنيها

- سنوى 2080 جنيها

أما اشتراكات الطلبة على 4 خطوط جاءت بخصم 60% وهى كالتالى:

- الشهرى 125 جنيها

- 3 شهور 365 جنيها

واشتراكات كبار السن والمعاقين على 4 خطوط جاءت بخصم 50% وهى كالتالى:

- الشهرى 155 جنيها

- 3 شهور 460 جنيها

- 6 شهور 890 جنيها

- سنوى 1705 جنيها

وبالنسبة لقيمة الاشتراكات على خطين للجمهور جاءت بخصم 40% وهى كالتالى:

- الشهرى 95 جنيها

- 3 شهور 275 جنيها

- 6 شهور 540 جنيها

- سنوى 1040 جنيها

أما اشتراكات الطلبة على خطين فجاءت بخصم 60% وهى كالتالى:

- الشهرى 65 جنيها

- 3 شهور 185 جنيها

واشتراكات كبار السن والمعاقين على خطين جاءت بخصم 50% وهى كالتالى:

- الشهرى 80 جنيها

- 3 شهور 230 جنيها

- 6 شهور 445 جنيها

- سنوى 855 جنيها