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"التعليم" تعلن مؤشرات نتائج الثانوية العامة لـ 5 مواد

الإثنين، 09 يوليه 2018 07:39 م
"التعليم" تعلن مؤشرات نتائج الثانوية العامة لـ 5 مواد امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ للإعداد لإعلان نتائج امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2017/2018.
 
أعلن  الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، أنه قد تم الانتهاء من مؤشرات النتيجة لامتحان مواد: (الجغرافيا، والكيمياء، والجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق)، وقد جاءت مؤشرات النتيجة بتلك المواد على النحو التالى:
 
 

أولاً: الجغرافيا:

 
إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (231,253) طالب/ طالبة.
إجمالي عدد الطلاب الناجحين (218,670) طالب/ طالبة.
إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (15,510) طالب/ طالبة.
بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (94,6%).
 
وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالى:
 
- حصول عدد (82,340) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (37,65%).
- حصول عدد (48,561) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,21%).
- حصول عدد (30,698) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (14,04%).
 
 

ثانيًا: الكيمياء:

 
إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (347,982) طالب/ طالبة.
إجمالي عدد الطلاب الناجحين (261,285) طالب/ طالبة.
إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (8230) طالب/ طالبة.
بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (75,1%). 
 
وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:
 
- حصول عدد (73,598) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (28,17%).
- حصول عدد (49,493) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (18,94%).
- حصول عدد (39,408) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (15,08%).
 
 

ثالثًا: الجيولوجيا والعلوم البيئية:

 
إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (223,668) طالب/ طالبة.
إجمالى عدد الطلاب الناجحين (204,674) طالب/ طالبة.
إجمالى عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (10,497) طالب/ طالبة.
بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (91,5%).
 
 وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالى:
 
- حصول عدد (78,022) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (38,12%).
- حصول عدد (43,923) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21,46%).
- حصول عدد (28,247) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (13,80%).
 
 

رابعًا: علم النفس والاجتماع:

 
إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (241,458) طالب/ طالبة.
إجمالى عدد الطلاب الناجحين (222,377) طالب/ طالبة.
إجمالى عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (10,016) طالب/ طالبة.
بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (92,1%).
 
 وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:
 
- حصول عدد (43,526) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (19,57%).
- حصول عدد (48,379) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21,76%).
- حصول عدد (43,948) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (19,76%).
 
 

خامسًا: الفلسفة والمنطق:

 
إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (244,352) طالب/ طالبة.
إجمالي عدد الطلاب الناجحين (221,002) طالب/ طالبة.
إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (14,871) طالب/ طالبة.
بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90,4%).
 
 
 وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:
 
- حصول عدد (47,322) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (21,41%).
- حصول عدد (45,717) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (20,69%).
- حصول عدد (40,077) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (18,13%).
 
وأشار حجازى، إلى أن جميع لجان النظام والمراقبة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية تقوم حاليًا بإجراء المراجعة النهائية لأوراق إجابات الطلاب، وطباعة الاستمارات المؤمنة وتجميع النتائج، وأكد على أنه سيتم إعلان نتائج امتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، فور انتهاء لجان النظام والمراقبة من كافة أعمالها وعقب اعتمادها من الوزير.
 
 

 


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