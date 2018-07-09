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مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

الإثنين، 09 يوليه 2018 08:33 م
مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95% امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، سيكون الخميس المقبل خاصة بعد انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن احتمال اعتماد النتيجة وإعلانها يوم الخميس المقبل مرحج بنسبة 95%، مشيرة إلى أن النتيجة طالما انتهت الكنترولات من كافة الأعمال فيها تعتمد على الفور دون الإبقاء عليها.

وكان الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أكد أن جميع لجان النظام والمراقبة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية تقوم حاليًا بإجراء المراجعة النهائية لأوراق إجابات الطلاب، وطباعة الاستمارات المؤمنة وتجميع النتائج، موضحا أنه سيتم إعلان نتائج امتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى، فور انتهاء لجان النظام والمراقبة من كافة أعمالها وعقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 


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