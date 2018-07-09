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الإثنين، 09 يوليه 2018 08:19 م
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المعارضة القطرية: تميم وأردوغان خططا لتهديد أمن مصر عبر الإرهابيين فى ليبيا

الإثنين، 09 يوليه 2018 07:49 م
المعارضة القطرية: تميم وأردوغان خططا لتهديد أمن مصر عبر الإرهابيين فى ليبيا تميم وأردوغان
كتب أحمد جودة
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كشف عضو مجلس النواب الليبى أبو بكر مصطفى بعيرة، عن مخطط لتأجيج أمن القاهرة عبر التنظيمات الإرهابية المتواجدة فى ليبيا، وفقا لما أورده موقع "قطريليكس".

ونشر موقع "قطريلكيس"، انفوجراف على لسان عضو مجلس النواب الليبيى، حول خطة قطر، لنشر الارهاب فى مصر عبر دعم الجماعات الإرهابية الطامحة للحكم فى ليبيا بمساعدة تركيا، باستخدام الارهابيين لدعم استراتيحيتها فى المنطقة خصوصا ضد النظام المصرى.

انفوجراف قطريليكس
انفوجراف قطريليكس

وأضاف أن دولتا قطر وتركيا، تسعيان لتمكين تلك الجماعات من حكم ليبيا أملا فى تعويض ما فقدته فى مصر، مشيرا إلى أن الدعم القطرى التركى للفوضى فى ليبيا لم يتوقف بعد تحرير درنة والهلال النفطى، وهذه وقائع كثيرة كشفت استمرار دروهما المشبوه فى دعم الجماعات المتطرفة.


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قطريليكس

أبو بكر مصطفى بعيرة

التنظيمات الإرهابية المتواجدة فى ليبيا

قطر وتركيا




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