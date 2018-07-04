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الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:22 م
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سناتور أمريكى يحذر من مزيد من التوغلات التركية فى سوريا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:27 م
سناتور أمريكى يحذر من مزيد من التوغلات التركية فى سوريا جراهام
رويترز
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قال السناتور الأمريكى لينزى جراهام، اليوم الأربعاء، بعد اجتماعه هذا الأسبوع مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن تركيا يمكن أن تجد نفسها فى مستنقع إذا عمقت تدخلها فى الحرب الأهلية متعددة الأطراف فى سوريا.

وقال جراهام، وهو عضو جمهورى فى لجنة خدمات القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لرويترز خلال زيارة لبغداد إن تركيا يجب أن تدعم وجودا أمريكيا مستمرا فى سوريا.

وشنت تركيا عمليتين عسكريتين فى شمال سوريا فى العامين الأخيرين تمكنت خلالهما من دحر مقاتلين تابعين لوحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلين تابعين لتنظيم داعش.

وقال جراهام بعد لقاء أردوغان فى تركيا ضمن جولة فى المنطقة شملت أيضا شمال سوريا والعراق "حاولت إقناعه بأنك تحتاج أمريكا فى سوريا لأن تبعات رحيلنا ليست جيدة".

وأضاف "أنت فى غير حاجة لتوغلات أخرى فى سوريا يقوم بها الجيش التركى لأنك ستجد نفسك فى مستنقع".

وفى الشهر الماضي توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق مبدئى تنسحب بمقتضاه وحدات حماية الشعب من منبج بينما تقوم القوات الأمريكية والقوات التركية معا بحفظ الأمن والاستقرار فى المدينة. وتقول تركيا إن قواتها والجيش الأمريكى يقومان الآن بتنفيذ دوريات منسقة لكنها منفصلة هناك.

 

 


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