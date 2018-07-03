حصاد العالم.. السجن مدى الحياة للمتحرشين جنسيا فى روسيا

كتب: محمد محسن أبو النور

نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا أن استطلاع الرأى الذى أشار إلى أن غالبية الأمريكيين يعتبرون أن غياب الرصانة عن الخطاب السياسى مشكلة خطيرة، فضلا عن الحكم الروسى بالسجن مدى الحياة كعقوبة للمتحرشين جنسيا بالأطفال، سيطرا على المتابعات الدولية، فى حين سيطر خبر العراقى المتهم باغتصاب فتاة ألمانية على المتابعات العربية.

أخبار العالم

روسيا: السجن مدى الحياة عقوبة المتحرشين جنسيا بالأطفال

مقتل وإصابة 11 من مسلحى طالبان جنوب أفغانستان

91% من الأمريكيين يعتبرون غياب الرصانة عن الخطاب السياسى مشكلة خطيرة

أخبار العرب

عراقى متهم بقتل قاصر ألمانية يشتبه باغتصابه طفلة ثانية

الجيش الأردنى: جاهزون لردع أى تهديد على حدود المملكة

"نيوزويك" تبرز إقامة سياج حدودى بين سوريا والعراق لمنع تسلل الإرهابيين