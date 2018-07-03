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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:46 م
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عراقى متهم بقتل قاصر ألمانية يشتبه باغتصابه طفلة ثانية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:27 م
عراقى متهم بقتل قاصر ألمانية يشتبه باغتصابه طفلة ثانية الشرطة الألمانية - أرشيفية
أ ف ب
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قال مسؤولون الثلاثاء إن شبهات تحوم حول قيام المهاجر العراقى الذى رفض طلبه للجوء وتمت إعادته إلى ألمانيا بعد اعترافه بقتل قاصر (14 عاما)، باغتصاب طفلة اخرى عمرها 11 عاما مرتين.

وذكر مسؤولون من مكتب النيابة المحلي ان على بشار (21 عاما) اغتصب على ما يبدو فتاة ألمانية فى مارس فى منزل للاجئين حيث كان يعيش فى فيسبادن فى غرب المانيا.

ويشتبه فى آن بشار وصبى أفغانى كان يعيش كذلك فى منزل للاجئين اغتصبا الفتاة مجددا فى مايو.

واعتقلت الشرطة الصبى الافغانى أثناء تحقيقها فى احتمال تورطه فى جرائم ضد سوزانا والفتاة البالغة من العمر 11 عاما. ولا يزال بشار فى سجن فى فرانكفورت بعد اعترافه بقتل سوزانا إلا أنه ينفى اغتصابها.

 


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