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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:35 م
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استطلاع: 91% من الأمريكيين يعتبرون غياب الرصانة عن الخطاب السياسى مشكلة خطيرة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:14 م
استطلاع: 91% من الأمريكيين يعتبرون غياب الرصانة عن الخطاب السياسى مشكلة خطيرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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كشف استطلاع للرأى أجرته جامعة "كوينيبياك" الأمريكية، وأعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن حوالى نصف الأمريكيين يحملون الرئيس دونالد ترامب مسؤولية تراجع الرصانة عن الخطاب السياسى.

وذكرت صحيفة (ذى هيل) الأمريكية أن الاستطلاع أظهر أن 91% من الأمريكيين اعتبروا أن غياب الرصانة والكياسة عن الخطاب السياسى يمثل مشكلة خطيرة، وعبر 47% منهم عن اعتقادهم بأن ترامب مسؤول عن ذلك، بينما وّجه 37% أصابع الاتهام إلى الديمقراطيين، فيما رأى 55% أن خطاب ترامب شجّع المؤيدين للتوجهات العنصرية على التعبير عنها علانية.

وأُجرى الاستطلاع خلال الفترة من 27 يونيو الماضى وحتى أول يوليو الجارى، على عينة تبلغ 020ر1 شخصا، وبلغت نسبة هامش الخطأ 3.7 بالمئة.
وكانت جامعة "كوينيبياك" أجرت استطلاعا آخر فى يناير الماضى، رأى أكثر من ثلث المشاركين فيه أن ترامب يصلح لأن يمثل قدوة حسنة للأطفال، مقابل نسبة 67 بالمئة رأت أنه لا يمثل تلك القدوة.

 

 


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