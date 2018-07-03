الجيش الأردنى: جاهزون لردع أى تهديد على حدود المملكة

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أكد الجيش الأردنى استعداده للتعامل مع أى طارئ على طول الشريط الحدودى مع سوريا، وامتلاكه للقوة الكافية لردع أى تهديد.

وقال قائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن خالد المساعيد - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن القوات المسلحة الأردنية قادرة على منع كافة أشكال التسلل والتهريب على طول الشريط الحدودى، مشدداً على منع اللجوء إلى المملكة بناء على قرار الدولة.

وأشار إلى أن ما يجرى بالجنوب السورى من فوضى، خلال الأيام الأخيرة، سمح للتنظيمات الإرهابية بالتحرك على طول الشريط الحدودى مع الأردن، منوها إلى أنه لابد من وجود أشخاص مندسين بين النازحين السوريين من تلك التنظيمات الإرهابية.

وشدد المساعيد على أن الجيش الأردنى لا يدخل الأراضى السورية، حيث يقدم المساعدات للنازحين عبر الشريط الحدودى من خلال آليات مخصصة.