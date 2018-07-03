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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:53 م
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 11 من مسلحى طالبان جنوب أفغانستان

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:03 م
مقتل وإصابة 11 من مسلحى طالبان جنوب أفغانستان قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
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قُتل ما لا يقل عن 7 من مسلحى طالبان وأصيب 4 آخرين، إثر غارات جوية شنتها القوات الأمريكية فى إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وذكر مكتب حاكم الإقليم - فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أن الغارات الجوية أسفرت أيضا عن تدمير مركبة و4 صواريخ و5 قنابل يدوية، كما أدت إلى تدمير ما لا يقل عن 3 تجمعات و3 مخابئ للمسلحين.

وفى سياق متصل، أعلنت حكومة الإقليم أن القوات الأفغانية اكتشفت ودمرت ما لا يقل عن 51 عبوة ناسفة خلال العمليات فى مختلف أنحاء الإقليم.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على تلك الأنباء حتى الآن.


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