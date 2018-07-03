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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:50 م
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روسيا: السجن مدى الحياة عقوبة المتحرشين جنسيا بالأطفال و20% زيادة بضريبة القيمة المضافة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:34 م
روسيا: السجن مدى الحياة عقوبة المتحرشين جنسيا بالأطفال و20% زيادة بضريبة القيمة المضافة مجلس الدوما الروسى
أ ش أ
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صادق مجلس الدوما الروسى فى القراءة الأولى، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضى بمعاقبة المتحرشين جنسيا بالأطفال بالسجن مدى الحياة.

وينص مشروع القانون على إمكانية الحكم بعقوبة السجن مدى الحياة لارتكاب جريمة ضد الحصانة الجنسية للأطفال، وبموجب هذا القانون لا تسقط جريمة التحرش بالأطفال بالتقادم عندما يصل الضحية إلى سن البلوغ.

ويرى البرلمانيون الروس، أنه من الضرورى زيادة المسئولية الجنائية عن إكراه القُصَّر على الأفعال ذات الطابع الجنسى، إذا ارتُكبت هذه الأفعال من جانب أشخاص أدينوا بجرائم ضد الحصانة الجنسية.

ويقترح مشروع القانون تصنيف هذه الجريمة على أنها جريمة خطيرة.

كما أقر مجلس "الدوما" الروسى فى القراءة الأولى مشروع قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 20 بالمئة، اعتبارا من الأول من يناير عام 2019.
وقال رئيس لجنة الموازنة فى مجلس الدوما، أندرية مكاروف، فى تصريح، اليوم الثلاثاء: إن القرار بشأن ضريبة القيمة المضافة قرار متزن ويسمح بالحصول على دخل إضافى لتنفيذ المهام التى وضعها الرئيس الروسى، مضيفا أن قطاع الأعمال يتفهم أن هذه الزيادة هى مساهمة فى تنمية البلاد. 


ووعد مكاروف، بأن يعتمد مجلس "الدوما" نظاما لتبسيط تسديد ضريبة القيمة المضافة وحل القضايا المتعلقة بضمان عدم انحراف رأس المال.


ووفقا لحسابات مجلس الوزراء الروسى، فإن الزيادة فى معدل هذه الضريبة ستزيد عائدات الميزانية الفيدرالية بمقدار 620 مليار روبل سنويا "10 مليار دولار أمريكي" بدءا من عام 2019. 


ومن المتوقع الحفاظ على جميع الأسعار التفضيلية السارية لضريبة القيمة المضافة وكذلك حقوق شركات تصنيع السيارات فى استلام استقطاعات ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن اقتناء السلع والأشغال والخدمات، حتى إذا تم الحصول عليها من خلال إعانات الميزانية أو استثمارات الميزانية.


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