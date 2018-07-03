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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:28 م
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ارتفاع الأسعار فى فنزويلا 40 ألف%.. والتضخم يسجل أرقاماً قياسية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:10 م
ارتفاع الأسعار فى فنزويلا 40 ألف%.. والتضخم يسجل أرقاماً قياسية مظاهرات فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "ماجنت" المكسيكية، إن الاسعار فى فنزويلا تدهورت تدريجيا حتى وصلت الى وضع غير مستدام ، وارتفعت الأسعار بنسبة 40 ألف%، فضلا عن وصول معدل التضخم إلى  43 الف%، مما أدى الى تدهور حياة الفنزويليين وعدم قدرتهم على العيش فى البلد الكاريبى.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الحياة فى فنزويلا أصبحت معقدة للغاية، فمعنى أن معدل التضخم وصل إلى 43 ألف% يعنى أن كل شهر تتضاعف الأسعار بنسبة 1.65%.

 

وأوضحت أنه من المتوقع ارتفاع التضخم فى الأشهر المقبلة وسيصل إلى 482 ألف%، ومن أهم أسباب ارتفاع التضخم هو أن دين فنزويلا بالدولار الأمريكى، والحقيقة هى أن حكومة فنزويلا تواجه كارثة ولا يوجد حلول سريعة، ولابد من اعادة استقرار العملة والتوقف عن طبع النقود ومحاولة لاستعادة اقتصاد السوق العادى.

 

 

 


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