video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة الصين تطلب موافقة الادعاء على اعتقال 18 فى فضيحة سلامة اللقاحات

الأحد، 29 يوليه 2018 02:20 م
شرطة الصين تطلب موافقة الادعاء على اعتقال 18 فى فضيحة سلامة اللقاحات الشرطة الصينية- أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

 قالت شرطة مدينة تشانغتشون بشمال شرق الصين، اليوم الأحد، إنها طلبت من الادعاء الموافقة على اعتقال 18 شخصا من شركة (تشانغشنغ بايوتكنولوجى ليمتد) التى أثيرت حولها فضيحة تتعلق بسلامة اللقاحات.

وأطلقت الصين حملة تفتيش مفاجئة للشركات المصنعة للقاحات بعدما تبين أن شركة تشانغشنغ زورت بيانات وباعت لقاحات عديمة الفعالية للأطفال فى قضية أثارت غضبا شعبيا.

وتتهم جهة الرقابة على العقاقير فى الصين تشانغشنغ بفبركة سجلات الإنتاج والفحص الخاصة بلقاح داء الكلب الذى يتم تطعيم الرضع به. وفى بيان مقتضب، قالت شرطة تشانجتشون إن تحقيقاتها خلصت بالفعل إلى وجود شبهة جنائية فى إنتاج الشركة للقاحات.

وأضافت الشرطة أن من بين الأشخاص الذين تطلب إلقاء القبض عليهم للاشتباه فى ضلوعهم فى إنتاج وبيع لقاحات غير مطابقة للمواصفات قاو جون فانغ رئيسة الشركة. وتابعت أن تحقيقاتها مستمرة.

وقالت شركة تشانغشنغ الأسبوع الماضى إن الشرطة المحلية استدعت قاو وثلاثة مسؤولين كبار آخرين واثنين من الموظفين للتحقيق.

ولم ترد الشركة على اتصالات هاتفية للتعقيب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فضيحة جديدة بمجال سلامة اللقاحات فى الصين

الصين

اخبار الصين

اخبار العالم

لقاحات الصين




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة