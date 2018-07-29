شرطة الصين تطلب موافقة الادعاء على اعتقال 18 فى فضيحة سلامة اللقاحات

(رويترز)

قالت شرطة مدينة تشانغتشون بشمال شرق الصين، اليوم الأحد، إنها طلبت من الادعاء الموافقة على اعتقال 18 شخصا من شركة (تشانغشنغ بايوتكنولوجى ليمتد) التى أثيرت حولها فضيحة تتعلق بسلامة اللقاحات.

وأطلقت الصين حملة تفتيش مفاجئة للشركات المصنعة للقاحات بعدما تبين أن شركة تشانغشنغ زورت بيانات وباعت لقاحات عديمة الفعالية للأطفال فى قضية أثارت غضبا شعبيا.

وتتهم جهة الرقابة على العقاقير فى الصين تشانغشنغ بفبركة سجلات الإنتاج والفحص الخاصة بلقاح داء الكلب الذى يتم تطعيم الرضع به. وفى بيان مقتضب، قالت شرطة تشانجتشون إن تحقيقاتها خلصت بالفعل إلى وجود شبهة جنائية فى إنتاج الشركة للقاحات.

وأضافت الشرطة أن من بين الأشخاص الذين تطلب إلقاء القبض عليهم للاشتباه فى ضلوعهم فى إنتاج وبيع لقاحات غير مطابقة للمواصفات قاو جون فانغ رئيسة الشركة. وتابعت أن تحقيقاتها مستمرة.

وقالت شركة تشانغشنغ الأسبوع الماضى إن الشرطة المحلية استدعت قاو وثلاثة مسؤولين كبار آخرين واثنين من الموظفين للتحقيق.

ولم ترد الشركة على اتصالات هاتفية للتعقيب.