تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

كتب رامى سعيد

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اختتام فعليات المؤتمر السادس للشباب المقام بجامعة القاهرة بحضور 3000 مدعو من مختلف أطياف المجتمع، على تكريم عدد من الشباب المميز فى مختلف المجالات.

وجاء من بين النماذج المكرمة..

1- "أحمد صلاح السيد"، الحاصل على المركز الثانى على مستوى العالم عن مشروع "كبد آمن" ضمن مشاريع الاتحاد الدولى لطلاب الطب العام 2017، والحاصل على المركز الأول فى مسابقة الطالب المثالى بجامعة المنصورة.

2- باسم إيهاب عبد العزيز عمر، الحاصل على المركز الأول فى مسابقة (Hack Budapest) حول تحديات تحديات البرمجة التنافسية فى استخدام الخوارزميات وهياكل البيانات وكيفية التعامل مع قواعد البيانات بالمجر، بمشاركة 80 متسابقًا من 20 دولة عام 2017.

3- محمد عمر محمد خيرى، تم تكريمه لتفوقه فى كل المراحل الدراسية منذ الصغر، كما حصل على المركز الأول فى مسابقة " دورى المعلومات العلمية" على مستوى الجامعات المصرية، إضافة إلى مشاركته المميزة فى " ملتقى شباب الجامعات المصرية الأول" لمتحدى الإعاقة بجامعة المنيا.

4- إيمان راغب السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ" وهى أول طالبة فى تاريخ الجامعات المصرية تفوز بهذا المنصب، إضافة لكونها الطالبة المثالية بالكلية والجامعة، وأيضًا ممثل الطلاب بلجنة التعليم بمجلس النواب، وعضو شرفى بنقابة المهندسين، وهي عضو بجمعية المهندسين المدنيين، وعضو بنموذج محاكاة مجلس الوزراء المصرى بالجامعة الأمريكية.

5- أحمد محمد سيد محمد، قام باختراع طائرة بدون طيار لاستخدامها فى الاستطلاع واستصلاح الأراضى الصحراوية.

6- عمرو محمد أحمد الشريف، سجل 7 براءات اختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وحصل على جائزة التميز والابتكار للطالب والباحث " كأفضل مخترع، كما حصد العديد من شهادات التكريم فى مسابقات الابحاث والابتكارات والاختراعات، إضافة إلى مشاركته فى أكثر من 35 مؤتمر علمى وندوة ومعرض.

7- منى عماد محمد سعد، حصلت على جائزة خاصة فى الهندسة الكهربية فى المسابقة العلمية لشكة إنتل ISEF، كما تم اختيارها ضمن 6 طالبات للسفر للولايات المتحدة ضمن برنامج تبادل طلابي، وحصلت لى عده منح دراسية فى جامعات امريكية مرموقة، وحصلت على المركز الأول على الجامعات فى المعرض العلمي بجامعة أسوان عام 2016، إضافة إلى حصولها على المركز الثالث فى مسابقة المعلومات بجامعة المنوفية بين طلاب 11 جامعة.

8- جون شحاتة حنا جرجس، فاز بالمركز الأول فى النحت بمسابقة إبداع، والمركز الأول فى النحت باسبوع شباب الجامعات الحادى عشر، كما حصل على المركز الثانى فى الفنون التشكيلية ( موزايك) جامعة حلون.

9- منة الله عطا الله عن فريقى "الكس ايجلز"، و"ليكنس"، فاز فريق ألكس بدرع المركز الأول والميدالية الذهبية لأحسن تصميم وتقرير تقني فى مسابقة نماذج الطائرات العالم "ريجولر كلاسيك" التى أقيمت فى كاليفورنيا متفوقًا بذلك على أكثر من 75 فريقا من جامعات مختلفة حول العالم، كما فاز فريق ليكنس بدرع المركز الأول والميدالية الذهبية لأحسن تصميم وتقرير تقنى فى مسابقة نماذج طائرات المساعدات الإنسانية "ادفنسيد كلاسيك" التى أقيمت فى كاليفورنيا.

10- محمود محمد عن فريق سباقات هندسة عين شمس، فاز الفريق بجائزة أفضل تكلفة وتصنيع عالميًا فى الفئنة الأولى فى مسابقة Formula Student UKالعالمية لتصميم وصنع سيارات السباق فى إنجلترا، وحصل على المركز الثانى عالميًا فى BLC الفئة الثانية.

11- محمد صبرى طه أبو دينا عن فريقىMIA و فورتيكس، فاز الفريق بالمركز الثالث فى نهائيات المسابقة الدولية للغواصات الالية POV بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

12- منتصر بالله عبد الله عن طلاب كلية الهندسة جامعة حلون، فاز الفريق بتصميم دراجة كهربائية ذكية بها 5 أنظمة من ألياف الكربون وقابلة للطى.