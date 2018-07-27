روسيا ترصد 14 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية فى سوريا خلال 24 ساعة

أ ش أ

رصد الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14 انتهاكا لوقف إطلاق النار، بينما لم يرصد الجانب التركى أى انتهاكات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن الانتهاكات وقعت فى محافظتى اللاذقية وحلب وحماة، واصفا الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا بالمستقر.

وذكر البيان أنه لم يتم توقيع أى اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.