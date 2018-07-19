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الخميس، 19 يوليه 2018 04:53 م
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جامعة المنصورة تشارك بالمعرض الدولى للتعليم العالى

الخميس، 19 يوليه 2018 04:01 م
جامعة المنصورة تشارك بالمعرض الدولى للتعليم العالى جامعة المنصورة تشارك بمعرض التعليم العالى للبرامج المتميزة بالجامعات المصرية
الدقهلية شريف الديب
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شارك وفد جامعة المنصورة فى فعاليات الدورة الثالثة لمعرض التعليم العالى لعرض البرامج المتميزة بالجامعات المصرية والذى افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، والذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع الوزارة وتستمر فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 20 يوليو الجارى بأرض المعارض بمدينة نصر  بمشاركة أكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة، بحضور رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف العام على المعارض التعليمية الأستاذ  أحمد جلال مدير عام مؤسسة أخبا اليوم والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين، والدكتور محمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية.

وضم وفد جامعة المنصورة الدكتورة أيمان أبو الفضل منسق الفوج، الدكتور أحمد خليفة، الدكتورة سماح رمضان، و سحر العراقى مدير إدارة الوافدين.  

وافتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى جناح معرض جامعة المنصورة للبرامج التعليمية المتميزة كما تم عرض الأنشطة المختلفة لإدارة الوافدين بالجامعة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى على أهمية تسويق البرامج التعليمية بالجامعات المصرية والمعاهد العالية الخاصة، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع المنظومة التعليمية بفكر تسويقى لإبراز إمكانيات مصر التعليمية بما يساهم فى جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين للدراسة بمصر وبما يتواكب مع الوسائل الحديثة للتعليم مؤكدًا أهمية تعريف الطلاب وأولياء الأمور بالبرامج المتميزة غير النمطية.

 


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