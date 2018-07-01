النائب محمد العقاد عن مبادرة اليوم السابع: تعيد الرياضة المصرية لمسارها الصحيح

كتب محمد صبحى

أعلن النائب محمد العقاد، تأييده للمبادرة التى أطلقتها مؤسسة "اليوم السابع" لعقد "المؤتمر المصرى الأول للرياضة وصناعة كرة القدم، قائلا:" يجب أن تتبنى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عقد هذا المؤتمر وستدعى كل الأطراف المعنية بصناعة كرة القدم فى مصر، وذلك للخروج بتوصيات ملزمة وستراقب تنفيذها على أرض الواقع".

وشدد العقاد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة حضور كل المهتمين والمعنيين والمؤسسات والأفراد المتصلين بالقطاع، للمشاركة الجادة والفاعلة لإعادة تخطيط استراتيجيات صناعة كرة القدم ومستقبلها، وذلك لصنع مستقبل للكرة المصرية وهذا لا يمنع محاسبة المقصرين فى السنوات السابقة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة لابد أن تطالب كل الأطراف المعنية بالرياضة فى مصر بعرض خطتها خلال المؤتمر الموسع الذى سيتم الإعداد له من اليوم لاختيار موعد لعقده، وكذلك الاستماع لكل المقترحات التى من شأنها النهوض بصناعة الكرة المصرية ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة فى هذه الصناعة كسائر الصناعات الأخرى .