video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 05:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النائب محمد العقاد عن مبادرة اليوم السابع: تعيد الرياضة المصرية لمسارها الصحيح

الأحد، 01 يوليه 2018 04:00 ص
النائب محمد العقاد عن مبادرة اليوم السابع: تعيد الرياضة المصرية لمسارها الصحيح النائب محمد العقاد
كتب محمد صبحى
إضافة تعليق
أعلن النائب محمد العقاد، تأييده للمبادرة التى أطلقتها مؤسسة "اليوم السابع" لعقد "المؤتمر المصرى الأول للرياضة وصناعة كرة القدم، قائلا:" يجب أن تتبنى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عقد هذا المؤتمر وستدعى كل الأطراف المعنية بصناعة كرة القدم فى مصر، وذلك للخروج بتوصيات ملزمة وستراقب تنفيذها على أرض الواقع".
 
وشدد العقاد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة حضور كل المهتمين والمعنيين والمؤسسات والأفراد المتصلين بالقطاع، للمشاركة الجادة والفاعلة لإعادة تخطيط استراتيجيات صناعة كرة القدم ومستقبلها، وذلك لصنع مستقبل للكرة المصرية وهذا لا يمنع محاسبة المقصرين فى السنوات السابقة.
 
وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة لابد أن تطالب كل الأطراف المعنية بالرياضة فى مصر بعرض خطتها خلال المؤتمر الموسع الذى سيتم الإعداد له من اليوم لاختيار موعد لعقده، وكذلك الاستماع لكل المقترحات التى من شأنها النهوض بصناعة الكرة المصرية ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة فى هذه الصناعة كسائر الصناعات الأخرى .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خالد صلاح يكتب: اللجنة التحضيرية لمؤتمر صناعة كرة القدم

خالد صلاح يكتب: شكرًا.. وهيا بنا نعمل

خالد صلاح يكتب: المؤتمر الأول لصناعة كرة القدم فى مصر

رئيس الإنتاج الحربى: مبادرة "اليوم السابع" لابد أن تخرج بتوصيات تنفذ فورا

عبد الظاهر السقا عن مبادرة اليوم السابع: أتمنى دعم احتراف اللاعبين بسن مبكرة

النائب قاسم فرج: مبادرة "اليوم السابع "تحول كرة القدم من عشوائية لصناعة

رئيس "الأعلى للإعلام" يشيد بمبادرة "اليوم السابع" للنهوض بصناعة كرة القدم

أشرف قاسم: أهلا بمبادرة اليوم السابع ولكن بمشاركة أصحاب القرار

وزير الرياضة يعلن دعم مبادرة اليوم السابع للنهوض بصناعة كرة القدم

مبادرة اليوم السابع

مونديال روسيا

اخبار السياسه

اخبار عاجله

كاس العالم

محمد العقاد




لا تفوتك
مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة