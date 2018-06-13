على عبد العال مهنئا الرئيس بعيد الفطر: نتمنى أن يكون مدخلا لارتقاء مصر وشعبها

كتب : نورا فخرى

أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال عبد العال، خلال البرقية: "ونحن نتأهب لاستقبال عيد الفطر المبارك، يكون من دواعى سرورى أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمانى أن يكون هذا العيد السعيد مدخلاً لارتقاء مصر وشعبها بقيادتكم الواعية أعلى مراتب السعادة".





وأضاف رئيس البرلمان: "من حسن الطالع أن يأتى احتفالنا بعيد الفطر المبارك فى بداية تحملكم مسئولية الحكم التى أودعكم أمانتها شعب مصر العظيم لنستكمل معكم ما بدأتموه من بناء دولة حديثة قوامها الإنسان، ونحصد معكم ثمرة ما زرعتموه، واجتثاث الإرهاب من أرض مصر الطيبة، داعين المولى عز وجل أن يكلل مسعاكم في حفظ أمن مصر واستقرارها بالنجاح".