video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:13 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

على عبد العال مهنئا الرئيس بعيد الفطر: نتمنى أن يكون مدخلا لارتقاء مصر وشعبها

الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:13 م
على عبد العال مهنئا الرئيس بعيد الفطر: نتمنى أن يكون مدخلا لارتقاء مصر وشعبها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب : نورا فخرى
إضافة تعليق

أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وقال عبد العال، خلال البرقية: "ونحن نتأهب لاستقبال عيد الفطر المبارك، يكون من دواعى سرورى أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمانى أن يكون هذا العيد السعيد مدخلاً لارتقاء مصر وشعبها بقيادتكم الواعية أعلى مراتب السعادة".



وأضاف رئيس البرلمان: "من حسن الطالع أن يأتى احتفالنا بعيد الفطر المبارك فى بداية تحملكم مسئولية الحكم التى أودعكم أمانتها شعب مصر العظيم لنستكمل معكم ما بدأتموه من بناء دولة حديثة قوامها الإنسان، ونحصد معكم ثمرة ما زرعتموه، واجتثاث الإرهاب من أرض مصر الطيبة، داعين المولى عز وجل أن يكلل مسعاكم في حفظ أمن مصر واستقرارها بالنجاح".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبد العال للنواب: سأسأل عن أسباب سحب ترخيص فيلم كارما

رئيس هيئة الأرصاد الجوية فى حوار لليوم السابع: المواطن العادى أصبح لديه ثقافة متابعة النشرة الجوية.. ونشراتنا صادقة بنسبة وصلت لـ 100%.. أحمد عبد العال: نفكر فى تطبيق على الموبايل لإرسال التوقعات فى رسائل نصية

على عبد العال: نقينا قانون الصحافة والإعلام من كل عقوبة تقيد الحريات

اخر الاخبار

اخبار السياسة

اخبار البرلمان

مجلس النواب




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة