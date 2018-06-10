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الأحد، 10 يونيو 2018 10:16 م
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وزير الاتصالات بسنغافورة: بلادنا تستضيف أضخم وفد إعلامى أجنبى فى تاريخها

الأحد، 10 يونيو 2018 08:26 م
وزير الاتصالات بسنغافورة: بلادنا تستضيف أضخم وفد إعلامى أجنبى فى تاريخها زعيم كوريا الشمالية ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
سنغافورة (أ ش أ)
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صرح وزير الاتصالات والمعلومات السنغافورى أس. اسواران بأن العمل استمر على مدار الساعة خلال الأسبوعين الماضيين لضمان حسن تنظيم القمة المقرر عقدها بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وذكر أسواران - فى تصريحاته نقلتها صحيفة "ستريتس تايمز" الصادرة من سنغافورة - أن القمة سيكون فيها أكثر من 2500 صحفيًا حوالى 80% منهم من الخارج، وهو أكبر وفد إعلامى استضافته سنغافورة على الإطلاق، مُشيرًا إلى أنه منذ التأكيد على مكان القمة المُقرر عقدها فى 12 يونيو الجاري، وصل الصحفيون إلى سنغافورة فى رحلات استكشافية.

وأضاف أن التزام سنغافورة الأساسى يتمثل فى ضمان انعقاد القمة بسلاسة وأمان، والضمان لأولئك المشاركين فى الاجتماعات التركيز على مهامهم دون تشتيت انتباههم. وأشار الوزير إلى أن القوانين فى سنغافورة نزيهة والشعب يعلم جيدًا ما هو المتوقع.

 


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