جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

وكالات

أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الإثنين، أنه اعتقل 11 مواطنا فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عبرية وفق وكالة "معا"، إن الجنود داهموا عددا من المنازل فى مختلف المناطق.

واعتقل جيش الاحتلال فى القدس الشابيْن قصى داري، ويوسف عيسى مصطفى، بينما اعتقلوا صلاح عتيلى من طولكرم، كما اعتُقل الأسير المحرر حسام أبو دية من مدينة بيت ساحور.

وادعى جيش الاحتلال أـن المعتقلين مطلوبون، وأنهم نقلوا إلى مراكز الاستجواب للتحقيق معهم.

وزعم الاحتلال عثوره على سلاح كارلو خلال فى منزل أحد المعتقلين فى الخليل.