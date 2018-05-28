الأرصاد: طقس اليوم معتدل وأمطار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

وسط الدلتا 22 32

الأسكندرية 20 26

بلطيم 19 25

مطروح 19 25

السلوم 18 25

سيوة 21 32

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

العريش 18 27

رفح 18 26

الاسماعيلية 19 33

السويس 18 33

رأس سدر 22 33

نخل 16 34

نويبع 24 35

طابا 20 35

كاترين 20 29

الطور 24 35

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 27 36

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 22 34

أسيوط 22 35

سوهاج 24 36

قنا 25 38

الأقصر 26 39

أسوان 26 41

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 28 38

ابو رماد 27 37

راس حدربة 29 35

حلايب 29 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 33 46

المدينة 29 41

الرياض 26 40

المنامة 30 38

أبوظبى 30 39

الدوحة 30 38

الكويت 29 44

دمشق 16 33

بيروت 22 27

عمان 16 30

القدس 17 28

غزة 22 28

بغداد 28 43

مسقط 32 36

صنعاء 13 29

الخرطوم 29 38

طرابلس 23 31

تونس 20 31

الجزائر 15 18

الرباط 13 21

نواكشوط 22 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 13 28

اسطنبول 18 22

اسلام اباد 24 40

نيودلهى 29 44

جاكرتا 24 33

بكين 16 30

كوالامبور 24 32

طوكيو 19 26

أثينا 19 28

روما 17 28

باريس 17 25

مدريد 13 22

برلين 19 31

لندن 15 25

مونتريال 15 24

موسكو 08 18

نيويورك 19 22

واشنطن 20 25