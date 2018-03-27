موجز أخبار الساعة 10 مساء.. اليوم الثانى للانتخابات عرس وحشد وكرنفالات







نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، منها: أن الآلاف من كل محافظات مصر توافدوا على اللجان الانتخابية فى اليوم الثانى للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت المقار الانتخابية أبوابها فى مواعيدها المقررة لاستقبال المواطنين وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

نجح منتخب البرازيل فى التقدم على مضيفه منتخب ألمانيا بهدف دون رد، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة الودية التى تقام بينهما على الملعب الأولمبى فى برلين، ضمن استعداداتهما للمشاركة فى كأس العالم الصيف المقبل.

قالت الفنانة نيللى، إن المشاركة فى انتخابات الرئاسة واجب وطنى على كل مصرى، مشددة على أن ما حدث فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية يعد معجزة.

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء استراحة موظفى اللجان الثالثة عصراً جاء حرصا على إدلاء المواطنين بأصواتهم، لافتاً إلى أن ترحيب القضاة بهذا القرار نابع من حسهم الوطنى.

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن 680 مراسلاً صحفياً (540 مقيماً ومعتمداً و140 زائراً) واصلوا تغطيتهم لليوم الثانى لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية، دون الإشارة إلى أى مشكلات أو صعوبات تحول دون استمرار جولاتهم على مقار لجان التصويت، والتواصل مع الناخبين والمسئولين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إغلاق جميع اللجان الانتخابية بعد انتهاء اليوم الثانى للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 فى تمام التاسعة مساءً.

قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن الرئيس سيفتتح خلال شهر على أقصى تقدير 30 مستشفى فى 9 محافظات.

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن سجدة الشكر مستحبة عند حدوث نعمة او زوال نقمة أو كرب، وان قيام لاعبي كرة القدم بسجود الشكر عقب ادخال هدف امر جائز.

أدلت منذ قليل، سميرة حريبة جدة الشهيد محمود صلاح فارس والمقلب بفارس الشيخ زويد، والذى أستشهد عقب زواجه بـ20 يوما فقط فى مداهمة لإرهابين بشمال سيناء، فى لجنة الانتخابات رقم 37 بمدرسة الشهيد محمود فارس الابتدائية بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.





أدلى النجم سمير غانم بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس موسى مصطفى موسى، وذلك داخل الادارة المركزية لشؤون المساحة بالدقى.





قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسم الهيئة، إن إعلان النتيجة الرسمية لرئيس الجمهورية يوم 2 أبريل المقبل، وأن ما سيتم إعلانه فى اللجان الفرعية والعامة هو حصر لعدد الأصوات فقط، ويجوز لوسائل الإعلام بثها، وليس نتائج ترجيحية لأحد المرشحين على الآخر.